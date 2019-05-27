Понедельник, 27 мая 2019

Украинский солдат Александр Шумков, отбывающий четырехлетний срок по делу “Правого сектора” в ИК-4 в Торжке Тверской области, водворен на полгода в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщила тетка политзека Людмила Шумкова. 24 мая Шумкова посетил адвокат “Агоры” Роман Лызлов.

В конце апреля на политзека наложили три взыскания подряд за “нарушение формы одежды” – находясь в камере ШИЗО, он умывался без куртки. Шумкова признали злостным нарушителем правил внутреннего распорядка и 14 мая, после окончания срока нахождения в ШИЗО, водворили в ПКТ.

В апреле политзека дважды отправляли в ШИЗО: на 10 суток в начале месяца – на следующий день после прибытия в ИК-4 за то, что он примерил форменную куртку, и на 14 суток во второй половине – поводом для взыскания послужило то, что он снял куртку, когда брился и умывался в камере.

Шумков обратился с просьбой о переводе его в одиночную камеру в связи с опасением за свою жизнь и здоровье и из боязни возможных провокаций.

Кроме того, политзек подал в управление СКР по Тверской области заявление о совершении избившими его сотрудниками ФСИН преступления по статье 286 УК (превышение должностных полномочий).

Еще 8 мая Шумков подал на имя начальника ИК-4 заявление об оказании ему медицинской помощи в связи с критической потерей веса и истощением. Администрация колонии не ответила ему и не стала предпринимать никаких действий. На встрече с Лызловым политзек вместе с юристом подготовил новое заявление на имя руководства колонии о предоставлении ему медпомощи и проведении обследования в связи с потерей веса. Кроме того, Шумков попросил сообщить ему результаты исследования на полиграфе, которое с политзеком провели в конце марта в СИЗО-1 в Твери, где он содержался по дороге в колонию. Тогда у Шумкова спрашивали о причастности его родственников к экстремистским организациям.

По словам Людмилы Шумковой, политзек чувствует себя бодро. Она опубликовала его записку из колонии: “Родные мои! Трудно так сразу что-то ответить. Но, несмотря на все трудности, настроение бодрое. Понемногу слышу, хотя и искаженную, но информацию с Украины. Надеюсь, мы на правильном пути. Поскорее не терпится вернуться и влиться в активные процессы. Друзья мои, помните: в этом мире абсолютно все возможно, ставьте себе мощные и огромные цели, только вперед!”

Фсиновцы дважды избивали Шумкова: 24 марта в СИЗО-1 в Твери и 4 апреля по прибытии в колонию. В первый раз сотрудники СИЗО вывели Шумова из камеры в душевую и избили свернутым в рулон резиновым ковриком, нанеся не менее 15 ударов по ногами и спине. Во-второй раз в одном из помещений администрации колонии фсиновец нанес ему не менее 5 ударов дубинкой по ногам, приговаривая: “На, получай, это тебе за убитых сотрудников “Беркута” на Майдане”.

Приговор украинцу вынес 4 декабря 2018 года и.о. председателя Севского райсуда Брянской области Виктор Рухмаков (

ВИДЕО). Житель Херсона Шумков, служивший в войсковой части № 4067 в селе Чернобаевке Белозерского района Херсонщины, был объявлен виновным по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). 31 января нынешнего года коллегия Брянского облсуда в составе Инессы Беловой (судья-докладчик), Владимира Зеничева и Ольги Мазовой подтвердила решение Рухмакова.

Согласно фабуле обвинения, Шумков состоял в “Правом секторе” с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го и “длительное время” был охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Последний факт, подчеркивалось в деле, свидетельствует о “значительной роли” Шумкова в ПС. Деятельность движения была названа “направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность”.

В числе других эпизодов дела упоминалось участие Шумкова в сентябре 2015-го в гражданской блокаде Крыма. Также ему было инкриминировано участие в “ряде акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией”.

Как утверждалось, Шумков по собственной инициативе прибыл в Россию, скрываясь от уголовного преследования на родине, и прямо на погранпункте сообщил о членстве в ПС.

Сам политзек вину не признал. Он указывал как на искажения фактов, так и на то, что его преследование российскими властями неправомерно в принципе. “Возникает главный вопрос, который будет рассматриваться в ЕСПЧ, – отмечал Шумков в прениях на апелляции: – имеет ли право суд одного государства принимать решение касательно деятельности организации на территории другого государства”.

В своих показаниях в первой инстанции подсудимый заявлял, что из охраны Яроша ушел в начале июня 2014-го, а в ноябре того же года вышел из “Правого сектора” и поступил в украинскую армию (ранее в СМИ называлась конкретная дата выхода – 1 ноября). Между тем Верховный суд России запретил деятельность ПС в стране лишь 17 ноября 2014 года.

Служа в украинской армии, сообщал в суде Шумков, он был дознавателем военной прокуратуры Херсонского гарнизона. Бывший сослуживец Михаил Алланазаров, рассказал политзек, передал ему контакты лица, которого представил как информатора, располагающего сведениями о поставщике наркотиков в зоне АТО. Алланазаров, дезертировавший из украинской армии и получивший временное убежище в России, был основным свидетелем обвинения в процессе Шумкова.

По словам политзека, он созвонился с лицом, которое ему рекомендовали как информатора. Встречу назначили в городе Бровары Киевской области. Как рассказал Шумков, они с информатором ездили по Броварам в машине, обсуждая детали намеченной контрольной закупки. Далее информатор предложил солдату выкурить папиросу с марихуаной. Затянувшись, Шумков потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что в машине находятся и еще некие люди, после чего вновь потерял сознание, а далее пришел в себя уже в России. Там 23 августа было официально оформлено его задержание; на связь с семьей он перестал выходить еще 17-го числа.

Ранее адвокат Фарит Муртазин иначе описывал ход событий. Он заявлял, что на встречу с информатором Шумков выехал не в Бровары, а к российской границе. В дороге солдат остановил машину и задремал – тогда в салон ворвались несколько неизвестных и оглушили Шумкова ударами и током из электрошокера. Очнулся украинец уже в России.

Первоначально Шумков дал признательные показания, зачитав на видео заранее подготовленный текст. В суде он пояснял: “Это была полная прострация, абсолютный стресс и шок, когда я понял, что нахожусь в руках ФСБ. Мне давали подписывать какие-то документы под предлогом, что если быстрее подпишу, то меня быстрее обменяют на военнопленных, которые находятся на Украине, а если не подпишу, то живым не вернусь. Я в тот момент не до конца в себя пришел”. К даче таких показаний его склоняла и назначенный адвокат Инна Иванцова.

Из документов войсковой части Шумкова, которые были оглашены в первой инстанции, следует, что солдат действительно был прикомандирован к прокуратуре Херсонского гарнизона. Тем не менее ведомство отрицало, что в период с 17 по 23 августа 2017 года Шумков был в командировке. После исчезновения солдата прокуратура открыла против него дело о дезертирстве. Сообщалось также, что еще в июне 2017-го в Херсонский горсуд были переданы обвинительные акты по возбужденным против Шумкова делам о незаконном хранении пистолета, патронов к нему и психотропных веществ.

В мае – июне 2018 года Шумков несколько недель держал в СИЗО голодовку солидарности с Олегом Сенцовым.

В ИК-4 содержится еще один украинский узник Кремля – крымский активист Владимир Балух, осужденный к 4 годам 11 месяцам общего режима по сфабрикованным делам о хранении патронов и тротиловых шашек и о нападении на полицейского.