Понедельник, 27 мая 2019

Балашовский райсуд Саратовской области на два месяца сократил публицисту Борису Стомахину семилетний срок лишения свободы в связи с частичной декриминализацией “экстремистской” 282-й статьи УК. Об этом сообщает его адвокат Светлана Сидоркина.

Срок Стомахина истекал 19 ноября нынешнего года. Теперь политзек должен освободиться в сентябре.

В 2017 году Стомахину, ранее отбывавшему наказание в ИК-10 строгого режима в городе Чусовой Пермского края, ужесточили режим содержания, с декабря 2017-го он находится в тюрьме в Балашове.

Весной прошлого года адвокат Маргарита Ростошинская сообщала, что Стомахину грозит новое дело за статьи – по поручению отдела СКР по городу Невинномыск Ставропольского края политзека опрашивали в тюрьме по поводу текста, подписанного его именем и размещенного на украинском сайте.

22 апреля 2014 года судья Бутырского райсуда Москвы Юрий Ковалевский приговорил Стомахина к шести с половиной годам строгого режима по второму делу. 15 июля коллегия Мосгорсуда в составе председательствующего Алексея Мариненко, а также Ирины Синициной и Галины Филипповой оставила решение Ковалевского без изменений.

Публициста признали виновным по части 1 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма), части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.2 УК (приготовление к публичному оправданию терроризма с использованием СМИ).

Поводом для предъявления всех обвинений стали исключительно статьи Стомахина, помещенные им в 2011-2012 годах в личном блоге и на сайте радикальной либертарианской оппозиции “Сопротивление”, а также в малотиражном бюллетене “Радикальная политика”.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда в составе Алексея Гринева (председательствующий), Олега Белоусова и Владимира Маурина вынесла приговор по третьему делу Стомахина. Публициста осудили к трем годам колонии по обвинению в публикации статьи в интернете. Суммарный срок семь лет строгого режима был назначен по совокупности с приговором по второму делу. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

23 июля 2015-го коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Сергея Сокерина (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Александра Замашнюка, отклонив апелляционную жалобу адвоката Светланы Сидоркиной, оставила приговор публицисту без изменений.

Стомахина признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). В деле был один эпизод – публикация 18 января 2014 года в блоге оппозиционера на хостинге LJ.Rossia статьи “Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!”, посвященной взрывам в Волгограде в декабре 2013-го. Во время появления этой статьи в интернете публицист находился в заключении в московском СИЗО-4 “Медведь”.