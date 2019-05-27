Понедельник, 27 мая 2019

Октябрьский райсуд Архангельска оштрафовал на 200 тысяч рублей журналиста и экоактивиста Дмитрия Секушина за участие в несогласованной акции 7 апреля в этом городе против свалки на станции Шиес и ввоза в Поморье мусора. Об этом сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на самого активиста.

Секушина объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций).

Как рассказал Секушин, 14 мая его задержали и доставили в дежурную часть, где составили протокол об участии в митинге 7 апреля.

“Там мне стало плохо, полиция вызвала “скорую”, меня увезли в Архангельскую областную клиническую больницу, где я пролежал две недели. Сегодня утром, сразу после выписки, меня снова принудительно доставили, уже в суд, который решил оштрафовать меня на 200 тысяч рублей”, – сообщил активист.

Ранее Секушина уже оштрафовали на 200 тысяч рублей по той же норме КоАП.

Несогласованные митинг и шествие в Архангельске 7 апреля собрали около 3 тысяч человек. После акции, по состоянию на 6 мая, к ответственности привлекли 35 человек, сумма их штрафов достигла 1 миллиона 45 тысяч рублей.