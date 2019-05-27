Понедельник, 27 мая 2019

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора “Sputnik Литва” Марата Касема, передает РИА “Новости” со ссылкой на самого журналиста.

“Задержан с формулировкой “угроза национальной безопасности”, закрыт въезд в страну на пять лет”, – сообщил Касем.

По словам Касема, его задержали в аэропорту на шесть часов, при этом представители Литвы предпочли не упоминать, что произошло задержание, и назвали это “выяснением обстоятельств”. Сперва сотрудники пограничной службы проверили все вещи Касема, заставили его снять всю верхнюю одежду. Потом у него отобрали телефон, а когда его вернули назад, он увидел, что там открыты его личные фотографии и все документы, утверждает Касем.

Один из тех, кто его задержал, долго беседовал с Касемом, задавал вопросы о его деятельности и интересовался, кто из литовцев работает на Sputnik. Журналист предполагает, что это был сотрудник Департамента государственной безопасности Литвы.

В итоге Касема отвели в помещение, где находились нелегальные мигранты. Там он провел еще какое-то время. “Довольно чистое помещение, похожее на общежитие, видеокамера там стояла, пользоваться телефоном запретили. Нужно было купить билет в Ригу, чтобы меня оттуда выпустили. Я не ел, воду мне давали только из-под крана. Один раз отвели покурить. Поместили в такое помещение, где за стенкой было слышно, что происходит в зоне duty free”, – рассказал он.

По утверждению Касема, представители литовских властей заявили, что, если он уволится с работы, то срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть.

В 16:00 Касема выпустили, он уже покинул Литву.