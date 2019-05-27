Понедельник, 27 мая 2019

Правительство обновило состав Высшей аттестационной комиссии – органа при Минобрнауки, курирующего диссертационные советы и оценивающего уже защищенные диссертации. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В новый состав ВАК вошли 139 человек вместо 130 в предыдущем, в президиум – 84 человека вместо 93.

Как отмечают в правительстве, в утвержденном составе комиссии 94 новых члена (68 процентов), тогда как состав ВАК подлежит обновлению не менее чем на 50 процентов.

В новый состав ВАК, в частности, не попал сооснователь “Диссернета”, биолог, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд – он подтвердил “Медузе”, что выдвигался в комиссию. По мнению Гельфанда, против продления его полномочий выступал председатель ВАК, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. “Я знаю, что он этого добивался… Причина в том, что я довольно много попортил крови всяким жуликам, кроме того, лично Владимиру Михайловичу. Несколько раз президиумом ВАК с моей подачи были приняты решения, которыми он был недоволен”, – сказал Гельфанд.

Гельфанд отметил, что сам Филиппов пошел на третий срок вопреки положению о ВАК, согласно которому член комиссии может исполнять свои функции не более двух сроков подряд. Гельфанд объясняет это тем, что он якобы не член комиссии, а председатель. “Это в каком-то смысле даже более знаменательное событие, чем выпиливание меня”, – заметил Гельфанд.

По словам Гельфанда, в ВАК не прошли еще несколько активных членов из прежнего состава, в том числе экономист Александр Муравьев и биолог Сергей Бершицкий. Муравьев в 2017 году, будучи членом президиума ВАК, голосовал за лишение министра культура Владимира Мединского степени доктора исторических наук. В комиссию не взяли еще нескольких ученых, которые голосовали так же: научного руководителя Госархива Сергея Мироненко, профессора ВШЭ, историка Игоря Данилевского, декана экономфака МГУ Александра Аузана, Марию Федорову из Института философии РАН. Директор Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко больше не входит в президиум ВАК, но остался в комиссии.

Гельфанд выступал за лишение Мединского ученой степени. По словам ученогои, его физически не допустили на заседание по этому вопросу.

В 2017 году экспертный совет по истории ВАК проголосовал за лишение Мединского научной степени. В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе министр не открыл ничего нового. Кроме того, Мединский заявил в своей диссертации, что “национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности”. По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки. Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах.

Однако президиум ВАК, а затем глава Минобрнауки Ольга Васильева решили оставить Мединскому степень.