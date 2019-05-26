Воскресенье, 26 мая 2019

Позиция Москвы по вопросу о возможном освобождении 24 пленных украинских моряков неизменна, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявил “Ведомостям” пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

“Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд”, – ответил Песков на вопрос газеты о том, поменялась ли позиция Москвы в связи с решением международного суда.

Ранее российский МИД уже заявил, что решение исполняться не будет.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал усилить давление на Россию и ввести “гамбургские” санкции в связи с отказом исполнять решение трибунала.

25 мая морской трибунал ООН в Гамбурге в качестве временной меры по иску России к Украине обязал российские власти освободить украинских моряков и вернуть Киеву захваченные суда – малые артиллерийские бронекатера “Бердянск” и “Никополь” и буксир “Яны-Капу”. Председатель суда Пак Чжин Хён призвал Украину и Россию воздержаться от любых действий, “способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе”.

Трибунал согласился с аргументом украинской стороны о непоправимом ущербе, который наносит каждый дополнительный день плена, и необходимости срочных мер, предусмотренных Международной конвенцией по морскому праву.

При этом судьи не стали требовать от России приостановить уголовное преследование украинских моряков – этот вопрос выходит за пределы компетенции трибунала.

За решение проголосовали 19 судей, против – судья от России Роман Колодкин.

25 ноября 2018 года Россия атаковала конвой из трех украинских военных кораблей, следовавших из Одессы в Мариуполь. Утром этого дня сторожевой корабль погранслужбы ФСБ протаранил “Яны-Капу”. Затем проход под мостом перекрыли сухогрузом. Под вечер конвой принял решение возвращаться в Одессу. Однако после отхода украинских кораблей они примерно в 40 километрах к юго-востоку от Керчи были заблокированы и обстреляны. Огонь велся на поражение. Затем суда захватил российский спецназ.

Россия стянула в район столкновения боевые самолеты, в том числе два штурмовика Су-25. Также украинские корабли находились под прицелом ударных вертолетов Ка-52. По информации СБУ, всего против двух украинских катеров и одного буксира были задействованы шесть судов ФСБ и четыре армейских, а также самолеты и вертолеты. Сообщалось также, что российский истребитель Су-30 выпустил по украинским кораблям две неуправляемые ракеты.

Против пленных сфабриковали дело по части 3 статьи 322 российского УК (незаконное пересечение государственной границы с применением или угрозой насилия), предусматривающей до 6 лет колонии. 27-28 ноября всех моряков отправили в СИЗО, а затем этапировали в Москву. Троих раненых поместили в больницу столичного СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Остальных 21 пленного заключили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. В конце января троих раненых также поместили в “Лефортово”.

17 апреля пленным морякам продлили арест.

Помимо обращения в Международный трибунал по морскому праву, Киев подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге о нарушении Россией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В иске содержится требование подтвердить права Украины на ее территориальные воды и обязать Россию соблюдать Конвенцию по морскому праву, в частности прекратить расхищение украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.