Воскресенье, 26 мая 2019

Спонсоры Екатерининского собора ждут компромиссного решения относительно места для строительства. Жители Екатеринбурга, городские власти и Екатеринбургская епархия должны определить площадку, которая “устроит и успокоит всех”, говорится в совместном заявлении Уральской горно-металлургической компании и Русской медной компании, соучредителей фонда Святой Екатерины.

“Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии, – подчеркивают в УГМК и РМК. – После того как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства”.

Между тем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи. “Сегодня перед церковью – вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых царственных страстотерпцев”, – цитирует митрополита сайт епархии.

“Владыка подчеркнул, что те люди, что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями, – это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия”, – говорится в сообщении.

Митрополит заявил, что некая сила “сегодня пытается расшатать и разрушить единство всего российского народа”.

Строительство храма в сквере у Театра драмы было приостановлено после массовых протестов, сопровождавшихся жесткими задержаниями и административными арестами. Владимир Путин предложил провести опрос местных жителей. Власти Екатеринбурга готовят такой опрос. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, три четверти горожан считают прежнюю площадку неудачной. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил вычеркнуть сквер из списка возможных площадок, однако мэр города Александр Высокинский настаивает на его включении в опрос. В Екатеринбургской епархии заявили, что жители были недостаточно информированы.

Владельцы РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын – многолетние спонсоры проектов РПЦ. В фонде Святой Екатерины категорически отрицают, что строительство храма – часть крупного девелоперского проекта. Мэр Высокинский в свою очередь назвал эти сообщения провокацией и заявил о намерении подать в суд.