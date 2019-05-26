Воскресенье, 26 мая 2019

На станции Шиес в Архангельской области вновь избиты участники протеста против строительства мусорного полигона. Как сообщает “Новая газета”, в понедельник утром на полигон приехали грузовики со стройматериалами. Сотрудники ЧОПа, чтобы обеспечить рагрузку, начали теснить активистов с площадки и сталкивать в канаву. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Когда строители начали разгружать песок, полицейские и бойцы Росгвардии вместе с чоповцами двинулись на протестующих. Один из экоактивистов получил травмы спины и ноги, другому разбили лицо. Еще одному участнику протеста стало плохо, ему вызвали скорую.

Силовики и чоповцы оцепили стройплощадку, перекрыв к ней доступ.

Как отмечает председатель Комитета защиты Вычегды Ивана Иванова, это первый случай, когда против местных жителей выступил ОМОН.

Cтройка на станции Шиес идет около года в отсутствие разрешительных документов. Местные жители объявили бессрочный протест против строительства свалки для московского мусора. Экоактивисты неоднократно подвергались нападениям со стороны охранников стройки. В апреле в Архангельске прошла многотысячная несогласованная “антимусорная” акция.