Суббота, 25 мая 2019

В Москве провокаторы четвертый день подряд пытаются сорвать ЛГБТ-кинофестиваль “Бок о бок”. Как сообщает корреспондент “Граней”, около входа в коворкинг “Таблица” у метро “Менделеевская”, где проходит фестиваль, собралось около 20 провокаторов из движений SERB и “Сорок сороков”. Одному из них удалось проникнуть в помещение, где он распылил пахучую жидкость.

Полицейские, дежурившие около здания, не предпринимали никаких действий. Позже, по неподтвержденным данным, они задержали сербовца Игоря Брумеля.

Организаторы приостановили показы из-за звонка о якобы заложенной в помещении бомбе. Об этом сообщается на ВК-странице фестиваля.

В пятницу и субботу в полицию также сообщали о минировании помещения.

В четверг на открытии фестиваля в киноклубе “Фитиль” боевики SERB пытались сорвать мероприятие. По словам организаторов, сотрудницу посольства Канады облили аммиачной жидкостью.

Как передает “ОВД-Инфо”, провокаторы преследовали организаторов фестиваля на улице; полиция отказалась вмешиваться.

В октябре прошлого года в Петербурге открытие фестиваля “Бок о бок” сорвал депутат Виталий Милонов.