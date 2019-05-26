Воскресенье, 26 мая 2019

Судья Люблинского райсуда Москвы Александр Маслов на первом заседании по существу дела “Нового величия” продлил основной группе обвиняемых сроки нахождения в СИЗО и под домашним арестом до 17 ноября, сообщает “Медиазона”.

Все меры пресечения оставлены в силе: Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов продолжают находиться под домашним арестом; Руслан Костыленков (основной фигурант дела), Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин – в СИЗО.

Адвокаты арестованных подсудимых просили освободить их под домашний арест, представители Павликовой и Дубовик – смягчить девушкам меры пресечения. Все подсудимые поддержали своих защитников.

“Я хочу учиться, у меня подходит срок ЕГЭ. Я не могу посещать врача”, – заявила Павликова. Ее адвокат Ольга Карлова отметила, что Павликовой назначается психиатрическое лечение – в больнице она снимала электронный браслет и никуда не сбегала.

По словам Дубовик, ей тоже хочется учиться по программе третьего курса ее ветеринарного училища. “Мы тоже лишены каких-то вещей – общения, до магазина сходить, в церковь съездить – они говорят, что это не так важно”, – отметила она.

Как заявил второй адвокат Павликовой Николай Фомин, он “практически выведен из процесса”: так как защитник сидел не за столом, где не было места, а в зале, то не слышал судью и ему некуда было ставить ноутбук, на котором хранятся материалы дела и рабочие документы. Другие адвокаты также сидели в зале.

Перед заседанием у суда выстроилась большая очередь. У журналистов не получилось попасть в зал – они работали в соседнем зале, где велась трансляция.

Следующее заседание суда назначено на 4 июня.

Как пишет “Медиазона” со ссылкой на обвинительное заключение, засекреченный свидетель Руслан Данилов, фактический основатель “Нового величия”, на дополнительном допросе в январе пожаловался следователю на травлю в интернете, которую якобы развернули “радикально настроенные группы населения” и правозащитники. Как заявил свидетель, его называют агентурным сотрудником ФСБ. Данилов упомянул, что видел в соцсетях призывы сообщить правозащитникам его точные анкетные данные, место жительства и работы за 500-1000 долларов. В связи с этим он попросил оставить его засекреченным свидетелем.

“Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда не являлся; принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы, я действовал как истинный патриот своей страны”, – заявил свидетель.

Фигуранты дела “Нового величия” были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января нынешнего года. Каждому из восьми обвиняемых в основной группе инкриминированы сразу две части статьи 282.1 УК – 1 (организация экстремистского сообщества) и 2 (участие в таком сообществе), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Два фигуранта дела – Рустам Рустамов и Павел Ребровский – заключили соглашения о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

29 апреля судья Люблинского райсуда Елена Булучевская приговорила Ребровского к двум с половиной годам общего режима, объявив его виновным по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК.

По крайней мере часть обвиняемых вину полностью отрицает. Это, в частности, известно о Павликовой (на момент задержания несовершеннолетней) и Дубовик.

Дело сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков. Данилов – предположительно агент ФСБ или ЦПЭ. В материалах дела он проходит под псевдонимом Александр Константинов. Именно он, по утверждению обвиняемых, написал устав сообщества и оплачивал аренду помещений, в которых группа проводила собрания (сам свидетель отрицает, что имел отношение к выработке политической программы сообщества). Двумя другими свидетелями обвинения являются внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, который принес на одно из собраний объединения оружие и патроны, а в дальнейшем подал донос на членов группы в ФСБ. Все трое были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

В августе прошлого года выяснилось, что к разработке объединения Расторгуев привлек еще одного штатного силовика – некоего Ю. Испанцева. О том, в какой именно структуре работает Испанцев, в свидетельских показаниях не говорится. Протокол допроса самого силовика в деле отсутствует; не исключалось, однако, что этот протокол есть, но засекречен.

Тогда же стало известно и еще об одном доносчике в “Новом величии” – осведомительнице ЦПЭ Ольге Пшеничниковой. По словам самой Пшеничниковой, она ушла из объединения из-за конфликта и была заменена Д. Процессуального статуса в деле у доносчицы нет, хотя в материалах упоминается некая “девушка Ольга”.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Крюков с 11 сентября по 12 октября держал в СИЗО голодовку протеста – сначала полную, а с 18 сентября частичную.

В начале января нынешнего года появилась информация, что две из четырех экспертиз, проведенных по делу, не обнаружили экстремизма в документах сообщества. Так, авторы одной из экспертиз указали, что, хотя политическая программа и листовки “Нового величия” имеют целью информирование граждан о деятельности группы и критику путинского режима, они не содержат ни призывов к насилию, ни его оправдания.

Ознакомившись с итогам исследования, руководитель следственной группы по делу старший лейтенант юстиции Антон Малюгин назначил новое исследование в другой организации. Выводы этой экспертизы были менее благоприятны для обвиняемых, чем заключение предыдущей. Указывалось, что устав “Нового величия”, а также листовки “Путинскую шайку – долой” и “Освободим Россию от путинской оккупации” не исключают насилия, поскольку формируют у читателя “готовность действовать определенным образом, в том числе нарушать закон”. Однако, отмечал адвокат Пашков, и такие выводы не в состоянии обосновать характеристику “Нового величия” как экстремистского сообщества.

5 марта появилась неофициальная информация о том, что предполагается взять под госзащиту судей Дорогомиловского райсуда Москвы. Именно в этом суде в прошлом году избрали, а далее продлевали меры пресечения фигурантам дела “Нового величия”. Как утверждалось, в WhatsApp распространяется сообщение с требованием прекратить преследование обвиняемых по делу, а также отправить в отставку Владимира Путина. В противном случае авторы якобы угрожали взорвать здание Дорогомиловского райсуда. Заявлялось также, будто в сообщении говорится, что “судей, выносящих несправедливые решения, народный трибунал уже приговорил, обжалованию не подлежит”.