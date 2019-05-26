Воскресенье, 26 мая 2019

Противостояние добра и зла в российской жизни – штука сложная и малоисследованная. Вопрос практически нерешаемый. Проблема, вся сотканная из противоречий.

Ясно, например, что наше начальство являет собой образец беспримесного добра. Ну как правило. Чего не скажешь о журналистах, смысл деятельности которых по определению заключается в том, чтобы критиковать действующую власть. Выискивать недостатки, вынюхивать злоупотребления, выкорчевывать коррупцию. Нет нужды доказывать, что российское руководство всегда преисполнено заботы о своем народе, тогда как пресса занята исключительно очернительством лучших людей страны. Это, что называется, аксиома.

Однако не все так просто. Вот, допустим, журналисты телеканала НТВ в течение нескольких лет подряд организуют травлю Романа Удота, эксперта движения “Голос”. Они незаконно прослушивают его телефон, пристают к нему на улице с намеренно провокационными вопросами, терроризируют семью. Наконец, у человека не выдерживают нервы, происходит известный инцидент в аэропорту, по итогам которого его задерживают и отправляют под домашний арест.

Как к этому всему отнестись? Субъективно оценивая происходящее, нельзя вроде не признать, что телевизионщики, включая ту барышню, которая приставала к мужчине в Шереметьево и после жаловалась на него в полицию, поступили нехорошо. Или, если использовать оценочное суждение, вели себя как совершеннейшие твари. Но, с другой стороны, ежели как следует разобраться, то против кого были направлены критические стрелы их репортажей и почему они устроили охоту на активиста? Тут надо присмотреться к нему самому и его организации.

Тогда и откроется, что движение “Голос” – это учреждение вредное, занятое как раз тем, чем должны заниматься так называемые честные журналисты в так называемой нормальной стране. То есть антигосударственной деятельностью, связанной с выявлением фальсификаций на тех выборах, где простодушные граждане в едином порыве выбирают себе начальство. Недаром же этот самый “Голос” был внесен в реестр “иностранных агентов” и три года назад ликвидирован в качестве Ассоциации некоммерческих организаций решением Пресненского суда, после чего злокозненно возродился в форме Движения. Напротив, папарацци с НТВ – это фактически госслужащие, делающие очень полезное дело за малую сравнительно мзду по указке российских спецслужб, которые, собственно, и натравливают их на всяких врагов народа типа Романа Удота. Снабжая спецтехникой и обеспечивая поддержкой в тех судах, где доведенные до белого каления люди пытаются отстаивать свое, видите ли, конституционное право на частную жизнь.

Так возмутительный с виду случай гнусного поведения прессы оборачивается прямой противоположностью нашим шаблонным представлениям о журналистах. А провокаторы оказываются необычайно нужными людьми, без которых не устоять нынешнему российскому государству. Надо только вникнуть, отделяя зерна от плевел, мудрое руководство от коварных национал-предателей и тружеников гостелеканалов от журналистов как таковых – и сразу все поймешь, и негодяев уже не осудишь.

А бывает еще, что сколько ни вникай, все равно не поймешь, где добро и где зло. Когда добрые люди повсюду, и с той стороны, и с этой, но один добрый человек валит на пол другого, и мы, наблюдая эту поразительную сцену, буквально не знаем, что и сказать. Имею в виду недавнюю заварушку в кабинете главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, в ходе которой гражданин начальник напал на журналиста и повалил его на пол.

На первый взгляд, дискутировать о том, что мы увидели, как бы и незачем. Наглый представитель четвертой власти позволяет себе допрашивать чиновника, эдак по-навальному интересуясь при этом судьбой погорельцев и тем, откуда у главы района роскошный коттедж в центре поселка, – и, естественно, тот не выдерживает, и журналюга падает, вместе с работающим микрофоном, под запись телекамер. Ну что там обсуждать? Гнать ее в шею из кабинета, эту оборзевшую четвертую власть, а если на телеканале посмеют выложить записанное, то и к суду можно привлечь клеветников, или другими, внесудебными способами с ними расправиться, немало таких примеров. Проблема решаемая, разве нет?

Оказывается, нет, и главная беда для вспыльчивого единороса здесь заключается в том, что начальник он маленький, а телеканал “Россия 24″, с которым ему довелось столкнуться, московский, центральный, большой, типа НТВ. В результате бесстрашные обличители хакасских нравов запускают свой репортаж, а Зайцеву приходится довольно жалко оправдываться, что не спасает его от исключения из партии и едва ли спасет от других неприятностей. Доходит до того, что проступок бывшего своего однопартийца сурово осуждает сам секретарь генсовета ЕР. “Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг”, – очень правильно указывает ему Андрей Турчак, чья непримиримость к драчунам и принципиальное неприятие насилия давно уже вошли в легенду. Короче, Сергею Зайцеву остается лишь посочувствовать, в то время как отважному журналистскому коллективу “России-24″ мы, почти не рискуя ошибиться, воспоем хвалу.

Запутавшись во всех этих парадоксах, сойдемся, пожалуй, вот на чем. Разделять добро и зло в российской жизни, а также отделять правых от виноватых мы можем не сразу, но только дождавшись какой-то окончательной резолюции. Судебного, скажем, приговора, а еще лучше – моральной инвективы из уст высшего начальства. Того же, не знаю, Турчака. Но никак не раньше, а то попадем впросак, не умея отличить добропорядочных подстрекателей от явных злодеев и зарвавшихся держиморд.