Бунт в одесской колонии: есть пострадавшие
В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 в понедельник начались беспорядки. Как сообщает “Думская”, здание колонии горит.
Информация о массовом побеге заключенных не подтвердилась.
Более 100 зэков забаррикадировались и угрожают нанести себе ранения лезвиями. С ними ведутся переговоры.
К колонии на Люстдорфской дороге стянуты силы полиции и Нацгвардии, пожарные машины и “скорые”.
По данным издания, бунт начался из-за плохого качества питания.
В нацполиции предварительно сообщили о троих пострадавших: это один заключенный и два конвоира.
Открыто уголовное дело о дезорганизации работы исправительного учреждения (статья 392 УК Украины).
Зэкам удалось передать на волю видео, снятое на мобильный телефон:
В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 начались беспорядки. https://t.co/ScYFS5fs42Видео выложили в Youtube заключенные. pic.twitter.com/iJrzOCILGp
— Грани.Ру (@GraniTweet) 27 мая 2019 г.