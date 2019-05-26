Воскресенье, 26 мая 2019

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 в понедельник начались беспорядки. Как сообщает “Думская”, здание колонии горит.

Информация о массовом побеге заключенных не подтвердилась.

Более 100 зэков забаррикадировались и угрожают нанести себе ранения лезвиями. С ними ведутся переговоры.

К колонии на Люстдорфской дороге стянуты силы полиции и Нацгвардии, пожарные машины и “скорые”.

По данным издания, бунт начался из-за плохого качества питания.

В нацполиции предварительно сообщили о троих пострадавших: это один заключенный и два конвоира.

Открыто уголовное дело о дезорганизации работы исправительного учреждения (статья 392 УК Украины).

Зэкам удалось передать на волю видео, снятое на мобильный телефон:

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 начались беспорядки. https://t.co/ScYFS5fs42Видео выложили в Youtube заключенные. pic.twitter.com/iJrzOCILGp

— Грани.Ру (@GraniTweet) 27 мая 2019 г.