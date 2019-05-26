Воскресенье, 26 мая 2019

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к власти) за твит о Владимире Путине – “сказочном долбоебе”. Фотографии протокола опубликовал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Для составления протокола к Волкову, отбывающему 20-суточный административный арест, в спецприемник пришли сотрудники ЦПЭ.

Волкову грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа. Повторное нарушение влечет штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

По словам Жданова, Волкова уже “хотели везти” в Тверской райсуд – административное дело уже передано туда.

Поводом к преследованию Волкова стало то, что он 23 апреля разместил твит c видеозаписью оглашения постановления по делу первого человека, осужденного за “неуважение к власти”, – жителя Новгородской области Юрия Картыжева, разместившего во “Вконтакте” два поста о “сказочном долбоебе” Путине. Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей.

“Постановление по делу об административном правонарушении по делу о том, что Путин – сказочный долбоеб (два раза). Послушайте, важный документ эпохи, конечно”, – подписал ролик Волков.

Протокол на Волкова составил инспектор 6-го отдела управления охраны общественного порядка столичного главка МВД капитан полиции Б.А. Бандура. Согласно документу, Волков разместил пост, содержащий “нецензурную брань в адрес главы президента (так. – Ред.)” Путина. Экспертизу поста провели в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Москве. Экспертиза обнаружила в твите Волкова “негативный семантический контекст” в отношении Путина. Согласно выводам эксперта, в тексте имеется высказывание, в котором “в данной коммуникативной ситуации негативно оценивается” Путин. Для “выражения негативной оценки” в тексте используется “бранная табуированная лексика, негативная коннотация которой усилена засчет оценочного определения”, указал эксперт.

Дело против Волкова – четвертый известный случай применения нормы КоАП о “неуважении к власти”. Вторым фигурантом дела по ней стал житель села Верховажье Вологодской области Юрий Шадрин, написавший во Вконтакте “Путин долбоеб реальный, а не сказочный”. Третьим – житель Ярославля Кирилл Попутников, сделавший и затем опубликовавший в Фейсбуке фото граффити “Путин пидор” на здании ярославского УМВД. Попутникова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

22 мая судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Волкова за трансляцию 9 сентября прошлого года акции против пенсионной реформы. Его объявили виновным по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).