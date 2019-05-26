Воскресенье, 26 мая 2019

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты краевого отделения КПРФ “Родина”, написал в своем инстаграме губернатор Ставропольского края Владимир Иванов. Ранены четыре человека.

Нападавший задержан. Как написал Иванов, полиция проводит с ним “все необходимые действия”.

По данным телеграм-канала Baza, нападавшего зовут Константин Сиднев, он пытался убить главного редактора Николая Бондаренко. Как сообщается в телеграм-канале Mash, он пытался это сделать охотничьим ножом, завернутым в газету, и дубинкой. Главного редактора спас подчиненный – Владимир Таций, который, как сообщает Baza, ранее работал в “прокуратуре по Северному Кавказу” старшим прокурором.

Baza называет имена пострадавших – это Бондаренко, Таций, Виталий Гушло и Виктор Зиновьев.

Как утверждается в телеграм-канале, Сиднев напал на журналистов, после того как они отказались печатать его материал. “Оказывается, он приходил еще на прошлой неделе, читал подшивки, предлагал в печать. Текст принес в школьной тетради – все от руки”, – пишет Mash. Как сообщил Интерфаксу депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой, Бондаренко требовал напечатать его статью об Иосифе Сталине и напал на главного редактора, после того как тот сказал ему, что решение о публикации статьи рассмотрят на коллегии.

По утверждению Baza, он страдает неким серьезным психическим заболеванием и стоит на учете в психдиспансере. Сидневу около 70 лет, уточнил Лозовой.

Mash сообщает, что Сиднев – филолог по образованию и уже несколько дней числился пропавшим без вести.

“Мы оказали раненым на месте помощь, вызвали скорую. Главного редактора газеты отвезли в травмпункт накладывать швы. У него лицевая рана”, – рассказал Лозовой. По его словам, среди пострадавших, кроме сотрудников газеты, есть члены крайкома КПРФ. У пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести.