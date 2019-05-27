Понедельник, 27 мая 2019

Следователь предлагает тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, против которого ФСБ фабрикует дело о хранении патронов и тротила, признать вину в обмен на смягчение меры пресечения. Как сообщил “Крым.Реалиям” адвокат Ислям Велиляев, Бекиров в очередной раз отказался оговорить себя.

“Во время ознакомления защиты с экспертизами следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину – сразу домашний арест, – рассказал Велиляев. – Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему вменяют, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я как адвокат спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания ведь недостаточно. Дальше они потребуют назвать фамилии наших (крымскотатарских. – Ред.) лидеров как заказчиков”.

В начале июня пройдет очередное заседание российского суда о продлении меры пресечения Бекирову, который находится в СИЗО с декабря. По мнению адвоката, следственные мероприятия намеренно затягивают, чтобы было основание для продления срока содержания под стражей. Этот срок истекает 12 июня. 26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление меры пресечения.

58-летний Бекиров – инвалид I группы. У него ампутирована правая нога, а в сердце поставлено четыре шунта. Кроме того, он страдает сахарным диабетом. Как рассказывала Крымской правозащитной группе дочь политзека Элеонора Бекирова, на свободе ее отцу никогда не назначали для лечения диабета инсулин. Этот препарат, пояснила она, Бекирову противопоказан, поскольку может повлечь осложнения сердечных заболеваний. Между тем с середины января, то есть в начале второго месяца после ареста, политзеку начали колоть именно инсулин.

В мае Бекирова вывозили на обследование в клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. Защита утверждает, что он пр-прежнему не получает надлежащей медпомощи. В середине марта Велиляев говорил, что его подзащитный намерен объявить голодовку, чтобы добиться перевода в медчасть СИЗО.

Диагнозы Бекирова включены в принятый российским правительством перечень болезней, не допускающих заключения под стражу. Однако судьи российских судов полуострова это обстоятельство игнорировали.

Бекиров содержится в двухместной камере спецблока СИЗО. Первоначально вместе с Бекировым содержался фигурант “дела Веджие Кашка” Руслан Трубач; после того как 24 января Трубача перевели под домашний арест, в камеру к больному поместили координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева, фигуранта второго бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир”.

В начале февраля Мустафаев на очередных слушаниях о продлении ему ареста заявил на крымскотатарском языке: “Аллах дал мне возможность помогать и поддерживать этого больного человека. Находясь здесь, я понял одно: в каком бы затруднительном положении ни оказался человек, Аллах его не оставит без своей помощи”.

Бекиров – житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, муж члена Меджлиса крымскотатарского народа Гульнары Бекировой. На 16 декабря прошлого года у активиста в Киеве была назначена очередная операция на сердце – стентирование. В преддверии ее Бекиров 12-го числа отправился на такси в аннексированный Крым, чтобы повидать мать и других родственников. На российском КПП “Джанкой” при въезде на полуостров активиста задержала ФСБ.

Бекирову вменили часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет колонии) и часть 2 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет). Согласно фабуле дела, в мае 2018-го активист передал некоему таксисту сумку с почти 12 килограммами тротила и 190 патронами калибра 9 миллиметров и попросил их спрятать. Таксист, как утверждается, положил сумку в тайник в окрестностях села Рисовое Красноперекопского района, а затем явился с доносом в ФСБ. Данные этого свидетеля засекречены; в деле он проходит под псевдонимом Карим Меметов.

Как утверждают в региональном УФСБ, тротил и патроны предназначались для “использования при совершении противоправных действий на территории полуострова”.

Также силовики заявили о причастности Бекирова к деятельности крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, который формируется на континентальной Украине.

Сам политзек и его адвокаты подчеркивали, что после операции на сердце он не может поднимать вес даже существенно меньший, чем 12 килограмм.