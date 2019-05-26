Воскресенье, 26 мая 2019

За три года российские следователи не возбудили ни одного уголовного дела по материалам “Панамского досье”. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии “Яблоко” Алексею Чумакову.

В Генпрокуратуре объясняют отсутствие уголовных дел тем, что власти Панамы якобы не передают российской стороне документы, которые бы подтвердили описанные в журналистском расследовании нарушения. “В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано”, – говорится в ответе.

В надзорном ведомстве отметили, что “в пределах компетенции” проверили информацию из журналистского расследования о нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц, в том числе отдельных российских субъектов.

В связи с отсутствием данных из Панамы, отмечают в ведомстве, у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования “в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения”.

“Панамский архив” – это документы офшорного регистратора Mossack Fonesca, которые после утечки попали к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по расследованию коррупции и организованной преступности (ICIJ).

Первые данные из “Панамского архива” были опубликованы 3 апреля 2016 года. Речь в расследовании шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базировалось на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в “Панамских документах” говорилось о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком “Россия”, который американские власти называли “личным банком для высокопоставленных российских чиновников”, а также с близкими знакомыми Путина.

Друг детства Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина – номинальный владелец International Media Overseas и Sonnette Overseas. Его доход от финансовых махинаций составил несколько миллионов долларов. При этом в документах одной из этих фирм было указано, что она основана, чтобы скрыть личность ее истинного владельца и бенефициара. В эти фирмы выводились средства российских компаний, а также деньги, похищенные фигурантами дела Магнитского из российского бюджета.

В июне прошлого года стало известно, что власти Панамы еще в 2016 году начали в отношении одной из компаний Ролдугина уголовное расследование.