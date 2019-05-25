Суббота, 25 мая 2019

Стали известны имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая случайно пересекли линию разраничения и были захвачены в плен боевиками ДНР. Как сообщает украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, это старшие солдаты Роман Беспалый, Борис Пундор, Максим Горяинов, Ким Дуванов, Павел Корсун, Александр Геймур, Юрий Гордийчук и прапорщик Виктор Шайдов.

Самому младшему из пленных – Геймуру – 25 лет, самому старшему – Пундору – 54.

Все они бойцы 43-го мотопехотного батальона “Патриот”.

Украинские солдаты на “КамАЗе” въехали на территорию, подконтрольную боевикам ДНР, в районе населенного пункта Новотроицкое, по неизвестной причине отклонившись от намеченного маршрута. “Утром отправились по делам – для сверки документов по отдельным взводам мпб (мотопехотного батальона. – Ред.), – пишет Андрусенко-Якотюк. – В состав экипажа входили бойцы, проходившие службу в мпб уже более двух лет. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и все находились в трезвом состоянии”.

Волонтер задается вопросом, почему на контрольно-пропускном пункте у военнослужащих не спросили о цели их поездки за линию разграничения. “Мы ни в коем случае не снимаем вины из ребят за невнимательность, но встает вопрос: как можно было не остановить такую ​​большую машину на самой границе и не предупредить, что впереди неподконтрольная территория? Почему линии разграничения можно проехать без особого пароля?” – добавляет Андрусенко-Якотюк.

Новый президент Украины Владимир Зеленский называет своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе и освобождение украинских пленных.