Суббота, 25 мая 2019

Встретившись с теми, кого в пресс-релизах называют “общественностью Курортного района Санкт-Петербурга”, врио губернатора Александр Беглов объявил о своем согласии участвовать в выборах градоначальника. Считается, что чиновника выдвигает народ во всем своем многообразии: от бывших блокадников до “Юнармии”. До сих пор неизвестно, пойдет ли он баллотироваться от партии “Единая Россия” или в качестве самовыдвиженца. Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Комментарий Ильи Мильштейна.

Александр Беглов – фигура скорее комичная, нежели зловещая, хотя его политическая биографии тесно связана с бандитским Петербургом 90-х годов, а среди тех, кому он обязан своим возвышением, замечены влиятельнейшие персонажи. От самого Путина, с которым бывший руководитель сектора в социально-экономическом отделе Ленинградского обкома КПСС тесно кооперировался, возглавив

германо-российское строительное предприятие “Мелазель”, до Юрия Ковальчука и Евгения Пригожина. Однако грядущий губернатор чисто по-человечески столь невзрачен, косноязычен, неуклюж, что его выдвижение, предвыборная кампания, возможная победа и работа на посту руководителя великого города представляются событием более всего анекдотическим.

Анекдот начинался с борьбы против Навального, в ходе которой врио давал отпор понаехавшему “воронью”. Продолжался во время его героического единоборства со снегопадами, увековеченного мемом “лопата Беглова”, и спасением каких-то старушек, которых он собственноручно переводил с одного места на другое. Смешное обнаруживалось и в научных его трудах, когда доктор экономических наук был уличен в плагиате. Вчера анекдот увенчался плакатом, который молодые жители Санкт-Петербурга вывесили на Невском проспекте, призывая горожан голосовать “за любого, кроме Беглова”. При всей подконтрольности выборов в РФ, тем более когда речь идет о путинских ставленниках, нельзя с уверенностью утверждать, что граждане не внемлют этому призыву.

Потому есть основания предполагать, что в сентябре будет использована известная методика “тихих выборов”. Суть ее в том, что начальство старается как можно реже напоминать избирателям о том, где и когда состоится голосование, дабы народ не толпился на участках и не смущал заранее проинформированных и согнанных к урнам. Тогда, при условии, что ему подберут самых удобных соперников, Беглов станет фаворитом. В ином случае герой анекдота может стать антигероем очередных политических схваток с избиениями и задержаниями протестующих. Впрочем, ему не привыкать.