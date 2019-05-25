Суббота, 25 мая 2019

На завершающихся выборах в Европарламент крайне правые партии улучшили свой результат, однако это не приведет к радикальному изменению расклада сил. По предварительным прогнозам, в новом составе законодательного органа ЕС правоконсервативная фракция EPP (Европейская народная партия) получит 171 место (вместо 216 в 2014 году), социал-демократы – 147 (они теряют 40 мест). Праволиберальная группа ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу) вместе с евродепутатами, избранными по списку партии французского президента Эмманюэля Макрона, получает 104 мандатов вместо 69. Группа крайне правых (так называемый “альянс Маттео Сальвини”, главы итальянского МВД) получит 71 место вместо 36 в предыдущем составе, зеленые – 66 вместо 52.

В целом по ЕС явка превысила 50 процентов – впервые за четверть века.

Всего в Европарламента 751 место – после выхода Великобритании из ЕС 73 мандата британских евродепутатов будут распределены между оставшимися 27 странами.

Во Франции лидирует “Национальное объединение” Марин Ле Пен с 23,4% голосов, список президентской партии “Вперед, Республика” на втором месте с 22,3%. На третьем месте – зеленые (13,4%). Правоцентристские “Республиканцы” набрали 8,5 процента, у леворадикальной “Непокоренной Франции” Жан-Люка Меланшона и социалистов по 6 процентов. Франция избирает 74 евродепутата.

В Германии зеленые впервые в истории вышли на второе место с 21,8 процента голосов (они получат 22 мандата), удвоив результат по сравнению с 2014-м годом. Лидер голосования ХДС/ХСС набирает 27,9 процента (28 мест) – христианские демократы ухудшили свой результат на 7 процентных пунктов. Это их худший результат в истории выборов в Европарламент. Входящие вместе с ними в “большую коалицию” социал-демократы набрали всего 15,6 процентов (против 27,3% в 2014 году) – они получат 16 мест в ЕП. Ультраправая “Альтернатива для Германии” получает 10,5 % голосов (10 депутатских мандатов). На предыдущих евровыборах АдГ получила 7,1 процента, на парламентских выборах 2017 года – 12,6 процента. Леворадикальная партия Die Linke набрала 5,5%, такой же результат у либерал-демократов. Явка в Германии составила 59 процентов – на 10 процентов больше, чем в 2014 году. Германия, крупнейшая страна ЕС, избирает 96 евродепутатов.

В Великобритании победила недавно созданная партия Brexit Найджела Фараджа, бывшего лидера ультраправой UKIP. За новую партию проголосовали более 33 процентов избирателей при 37-процентной явке. 14,6% отдали голоса лейбористам и только 8,8% – консерваторам.

В Нидерландах, вопреки прогнозам, победили социал-демократы – у них 18 процентов голосов. Народная партия премьер-министра Марка Рютте набрала 15 процентов голосов, опередив евроскептиков из партии “Форум за демократию” Тьерри Боде (12 процентов). Нидерланды избирают 26 евродепутатов.

В Венгрии с большим отрывом побеждает партия “Фидес” премьер-министра Виктора Орбана – по предварительным данным, за нее отдали голоса 56 процентов избирателей. Две левоцентристские партии и ультраправая “Йоббик” набирают по 9-10 процентов.

В Австрии лидирует партия Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца с 34,5% голосов. У социал-демократов 24,1%. Австрийская партия свободы, чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе недавно ушел в отставку после скандала с российскими деньгами, получает 17,5% голосов.

В Италии ультраправая “Лига” Сальвини, по предварительным данным, получаеот от 27 до 31 процента голосов. У Демократической партии – от 21 до 25 процентов. У популистской партии “Пять звезд”, по данным экзит-поллов, от 18,5 до 22,5 %.

В Испании победили социалисты – партия премьер-министра Педро Санчеса получила 33 процента. На втором месте – консервативная Народная партия с 20 процентами голосов. Ультраправая партия “Голос” получила 6 процентов.

Голосование в большинстве стран ЕС проводилось по пропорциональной системе с открытыми списками (то есть с возможностью отметить понравившегося кандидата в выбранном партийном списке).