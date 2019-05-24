Пятница, 24 мая 2019

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 31,7 процента – таковы данные опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте социологической службы. Это исторический минимум с начала проведения опросов центром.

Опрос о доверии к политикам проводился 13-19 мая. При этом показатель одобрения деятельности президента в те же даты по среднему значению составил 65,8 процента.

В 2015 году гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров сообщал, что на тот момент минимальный уровень доверия к Путину был зафиксирован в марте 2005 года после монетизации льгот – он составлял 45 процентов.

На втором месте в рейтинге доверия политикам находится министр обороны Сергей Шойгу (14,8 процента), на третьем – Сергей Лавров (13 процентов).

В мае прошлого года в ходе аналогичного опроса о доверии к Путину заявили 47,4 процента респондентов, в первую неделю января нынешнего года ему доверяли 33,4 процента опрошенных, а в марте – уже только 32.

Уровень доверия к Путину стал падать с лета 2018 года на фоне повышения пенсионного возраста, увеличения налога на добавленную стоимость и падения реальных доходов населения.