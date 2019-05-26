Воскресенье, 26 мая 2019

В Литве во втором туре президентских выборов побеждает беспартийный экономист Гитанас Науседа, сообщает Delfi.lt. За него проголосовали 65,86 процента избирателей.

Соперница Науседы, бывший министр финансов Ингрида Шимоните уже поздравила его с победой. Она получила 32,86 процента голосов.

Явка составила 53,43 процента.

По сравнению с первым туром выборов Науседа удвоил количество сторонников. Шимоните, вышедшая в лидеры по итогам первого тура, напротив, потеряла часть голосов.

“Я надеюсь, что спустя какое-то время победившими будут чувствовать себя все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку”, – заявил избранный президент.

Науседа намерен несколько смягчить риторику в отношении России, но внешнеполитический курс Литвы останется прежним, о чем заявляли оба кандидата. Науседа подчеркивал, что улучшение отношений с Россией возможно только в том случае, если она прекратит агрессию против Украины.

Главной темой предвыборной кампании стало преодоление социального неравенства.

54-летний Науседа – бывший главный экономист литовского подразделения банка SEB. Ранее он не занимал государственных должностей и не был связан ни с одной политической партией.

44-летняя Шимоните была выдвинута на пост президента правоцентристской партией “Союз отечества – Христианские демократы”. В 2009-2012 годах она была министром финансов, работала в правлении Банка Литвы, сейчас возглавляет комитет литовского Сейма по аудиту.

Литва – парламентская республика, но определение ее внешней политики – прерогатива президента. Глава государства избирается прямым голосованием на пятилетний срок.

Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит Литвой второй срок и на третий претендовать не может.

Второй тур президентских выборов проходил одновременно с выборами в Европарламент.