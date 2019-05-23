Четверг, 23 мая 2019

Фигурант дела УНА-УНСО Станислав Клых, отбывающий срок 20 лет 1 месяц в тюрьме в Верхнеуральске Челябинской области, объявил голодовку. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на мать украинского политзека Тамару Клых.

“Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное – ЗАБВЕНИЕ! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем, – написала Щур. – Голодовка Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы”.

Последний раз Клых держал 12-дневную голодовку протеста в 2017 году. После нее в конце августа – начале сентября 2017 его оправляли в психбольницу областного УФСИН в Магнитогорске.

В середине апреля прошлого года сообщалось, что Клых вновь объявил голодовку. Однако эта информация оказалась неверна – в действительности политзек сообщал, что отказывается от завтраков и обедов из-за “отвратительного” качества еды, но не упоминал об отказе от ужинов и от продуктов, приобретаемых в тюремном ларьке.

По словам Тамары Клых, 7 июня прошлого года в телефонном разговоре сын также сообщил ей, что объявляет голодовку. На фоне голодовки Олега Сенцова эта информация широко разошлась по массмедиа. Между тем один из адвокатов политзека, Илья Новиков, сведения опроверг и призвал не распространять их, чтобы Клых, увидев их в получаемых газетах, действительно не начал голодать.

В июле прошлого года Клыха снова отправили во фсиновскую психбольницу.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая 2016 года судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. 44-летний преподаватель Киевского транспортно-экономического колледжа Клых получил 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока – в колонии строгого режима. Второму фигуранту, лидеру УНА-УНСО Николаю Карпюку, дали 22 с половиной года, из которых первые 10 он также должен провести в тюрьме, а последующие – в колонии строгого режима.

Карпюк отбывает срок во Владимирском централе.

Карпюка объявили командиром, а Клыха – бойцом отряда “Викинг”, который в декабре 1994 – январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале.

На суде оба обвиняемых вину отвергли, отметив, что признательные показания на следствии дали под пытками. В действительности ни Клых, ни Карпюк до ареста не бывали в Чечне.

Тем не менее 26 октября 2016-го коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений.

Между тем в апреле 2016 года против Клыха возбудили новое дело – об оскорблении прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбека Юнусова, который поддерживал обвинение в процессе УНА-УНСО. Когда на одном из заседаний Юнусов ходатайствовал перед судьей Исмаиловым о продлении подсудимым срока содержания в СИЗО, Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

Адвокат Марина Дубровина объясняла поведение политзека психическим заболеванием.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов приговорил Клыха к 240 часам обязательных работ, заменив их одним месяцем колонии. 28 декабря Верховный суд Чечни, проигнорировав доводы защиты, подтвердил приговор. Сам политзек вину не признал.

21 апреля прошлого года Свердловский облсуд взыскал с Карпюка и Клыха по 500 тысяч рублей по иску о компенсации морального вреда Зинаиды Николаевой – матери одного из российских солдат, погибших во время штурма Грозного 31 декабря 1994 года.