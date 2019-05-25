Суббота, 25 мая 2019

Служащий военно-морского флота США 26-летний Стивен Келлог осужден на родине к трем годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Associated Press.

Келлог признал вину по двум пунктам обвинения – он хотел опубликовать секретную информацию о растратах в американской армии, а затем сбежать в Россию.

Моряк признал, что контактировал с “Севмашем” – крупнейшим в России судостроительным предприятием и единственным производителем подводных лодок. Он писал на электронную почту предприятия и шесть раз туда звонил. Получил ли он ответ, неизвестно.

Келлог также признает, что говорил своему соседу о планах бежать в Россию и искал информацию об авиарейсах в Москву, а также контактную информацию российского консульства в Сан-Диего. Примерно в то же время моряк сказал другу детства, что хочет покинуть военную службу и “стать Эдом Сноуденом (сотрудник американских спецслужб, передавший в прессу информацию о тотальной слежке и получивший убежище в России. – Ред.)”.

О планах Келлога властям стало известно 27 августа, когда его задержали в аэропорту Сан-Диего за пьяный дебош и не пустили на самолет до Нью-Йорка. Келлог планировал встретиться в Нью-Йорке с приятелем-журналистом, которому обещал ценную информацию.

Келлог поступил на военную службу в 2014 году. Он служил в техническом подразделении ВМС и имел доступ к секретной информации об используемых на флоте ядерных силовых установках. В 2016-2018 годах Келлог служил на авианосце Carl Vinson. Согласно судебным документам, моряк заявил, что может нарисовать и объяснить функционирование большинства критических систем ядерных силовых установок корабля.

Келлог признал, что в нарушение режима секретности делал фотографии корабля и отсылал их отцу и бывшей девушке. В нарушение протокола Келлог хранил некоторую секретную информацию у себя в каюте.

Как указанно в досудебном соглашении, Келлог осознавал, что если бы информация, которой он обладал, стала публичной, потенциальные противники узнали бы о возможностях и ограничениях американских атомных военных кораблей. “Попытки этого моряка раскрыть секретную информацию о ядерных силовых установках ВМФ представляли собой серьезную угрозу национальной безопасности и угрожали жизни американских военнослужащих”, – заявил спецпредставитель ФБР Гаррет Во.

Адвокаты Келлога доказывали, что он не шпион, а страдающий депрессией алкоголик. Защита ссылалась на отзывы знакомых, которые описывают его как неопасного человека, который просто хотел привлечь внимание. По словам адвокатов, тот факт, что Келлог оставил паспорт в своей квартире в Сан-Диего, опровергает его намерение сбежать в Россию.