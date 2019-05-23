Четверг, 23 мая 2019

В отношении бывшего координатора “Открытой России” в Тюменской области Антона Михальчука возбуждено дело о неоднократном осуществлении деятельности “нежелательной” НПО (статья 284.1 УК; от 2 до 6 лет колонии). Об этом он сам сообщил Znak.com.

Михальчук объявлен в федеральный розыск – данные о нем есть в базе данных МВД “Внимание, розыск!”; там указано, что он разыскивается “по статье УК”.

Как сообщил подозреваемый, с начала 2019 года он не живет в России.

В начале мая Михальчук сообщал в своем телеграм-канале, что в квартиру, где он прописан, приходили силовики в рамках доследственной проверки по статье 284.1.

Поводом для возбуждения дела стала организация Михальчуком осенью прошлого года видеоконференции с участием основателя ОР Михаила Ходорковского.

В прошлом году тюменская прокуратура возбудила против Михальчука два административных дела по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности “нежелательной” НПО). Первый раз эту статью ему вменили за проведение семинара правозащитников ОР, второй раз – за проведенную 27 апреля 2018 года под брендом ОР лекцию журналиста и экономиста Дмитрия Травина на тему “Просуществует ли путинская экономическая система до 2042 года”. Дело по статье 284.1 УК возбуждается по новому эпизоду, если ранее фигуранта два раза в течение года привлекали по статье 20.33 КоАП.

Это четвертое уголовное дело об участии в деятельности “нежелательной организации”. Дела по статье 284.1 открыты против члена федерального совета ОР из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко, бывших координаторов ОР в Краснодарском крае и Свердловской области Яны Антоновой и Максима Верникова.

Сетевое движение “Открытая Россия”, созданное Ходорковским в 2016 году, 31 марта объявило о самороспуске. Вместо него активисты ОР пытаются зарегистрировать в Минюсте одноименную российскую общественную организацию.