Пятница, 24 мая 2019

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряка и позволить им вернуться на родину. Решение, принятое в качестве временной меры по иску Украины к России, опубликовано на сайте трибунала.

Россия обязана немедленно вернуть Украине захваченные суда – малые артиллерийские бронекатера “Бердянск” и “Никополь” и буксир “Яны-Капу”.

На заседании в Гамбурге постановление огласил председатель трибунала Пак Чжин Хён. Он призвал Украину и Россию воздержаться от любых действий, “способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе”.

Трибунал согласился с аргументом украинской стороны о непоправимом ущербе, который наносит каждый дополнительный день плена, и необходимости срочных мер, предусмотренных Международной конвенцией по морскому праву.

При этом судьи не стали требовать от России приостановить уголовное преследование украинских моряков – этот вопрос выходит за пределы компетенции трибунала.

За решение проголосовали 19 судей, против – судья от России Роман Колодкин.

Россия заявила, что не намерена исполнять постановление трибунала ООН. “Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива”, – говорится в заявлении российского МИДа.

Выполнение Россией постановления международного трибунала “может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной”, написал в Фейсбуке украинский президент Владимир Зеленский. “Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!” – добавил президент.

Представители российской стороны на оглашении решения не присутствовали, поскольку не признают юрисдикцию трибунала в деле о керченском захвате. Дело слушалось 10 мая без участия России, решение было вынесено две недели спустя.

“Приказ трибунала – четкий сигнал России, что она не может нарушать международное право безнаказанно, – заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. – Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит постановление трибунала. Напомню, что в аналогичном деле Arctic Sunrise (задержанное российскими властями в 2013 году судно Greenpeace. – Ред.) Россия также не участвовала, но быстро освободила людей”.

В жалобе, поступившей в трибунал в середине апреля, Украина подчеркивала, что военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Международный трибунал признал состоятельность этого аргумента.

Москва утверждала, что предусмотренные Конвенцией 1982 года процедуры в данном случае неприменимы, поскольку речь идет о военном инциденте. В меморандуме от 7 мая российская сторона ссылается на определение “военной активности”, данное трибуналом в решении по иску Филиппин к Китаю в 2016 году. В документе утверждается, что отказ предоставить морякам статус военнопленных не противоречит тому, что они были захвачены в рамках военного инцидента и не имеет отношения к вопросу о юрисдикции трибунала в данном деле. Трибунал признал этот довод Москвы несостоятельным.

С украинской стороны к разбирательству в Гамбурге были привлечены известные специалисты по международному морскому праву. В частности, позицию Киева поддерживали профессора Жан-Марк Тувенэн и Альфред Соунс – последний был арбитром в деле “Филиппины против Китая”.

Профессор Тувенэн в своем выступлении на слушаниях 10 мая доказывал, что введение временных мер не повлияет на рассмотрение российского уголовного дела по существу.

Профессор Соунс, приводя исторические примеры, настаивал, что трибунал полномочен рассматривать дела об иммунитете военных кораблей. Он, в частности, напомнил об инциденте 1981 года с советской подлодкой С-363, которая села на мель в территориальных водах Швеции. Лодку сняли с камней шведские спасатели, после чего она вернулась на базу своим ходом согласно принципу иммунитета военных судов. Даже если бы захват кораблей происходил в российских территориальных водах (что украинская сторона категорически отрицает), погранслужба РФ не имела права захватывать суда, она могла только требовать от них покинуть российские территориальные воды, подчеркнул Соунс.

25 ноября 2018 года Россия атаковала конвой из трех украинских военных кораблей, следовавших из Одессы в Мариуполь. Утром этого дня сторожевой корабль погранслужбы ФСБ протаранил “Яны-Капу”. Затем проход под мостом перекрыли сухогрузом. Под вечер конвой принял решение возвращаться в Одессу. Однако после отхода украинских кораблей они примерно в 40 километрах к юго-востоку от Керчи были заблокированы и обстреляны. Огонь велся на поражение. Затем суда захватил российский спецназ.

Россия стянула в район столкновения боевые самолеты, в том числе два штурмовика Су-25. Также украинские корабли находились под прицелом ударных вертолетов Ка-52. По информации СБУ, всего против двух украинских катеров и одного буксира были задействованы шесть судов ФСБ и четыре армейских, а также самолеты и вертолеты. Сообщалось также, что российский истребитель Су-30 выпустил по украинским кораблям две неуправляемые ракеты.

Против пленных сфабриковали дело по части 3 статьи 322 российского УК (незаконное пересечение государственной границы с применением или угрозой насилия), предусматривающей до 6 лет колонии. 27-28 ноября всех моряков отправили в СИЗО, а затем этапировали в Москву. Троих раненых поместили в больницу столичного СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Остальных 21 пленного заключили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. В конце января троих раненых также поместили в “Лефортово”.

17 апреля пленным морякам продлили арест.

Помимо обращения в Международный трибунал по морскому праву, Киев подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге о нарушении Россией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В иске содержится требование подтвердить права Украины на ее территориальные воды и обязать Россию соблюдать Конвенцию по морскому праву, в частности прекратить расхищение украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.