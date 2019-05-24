Пятница, 24 мая 2019

В Верховном суде Татарстана присяжные признали виновными в убийстве студента из Чада двоих фигурантов дела казанских неонацистов – Руслана Архипова и Романа Халилова. Об этом сообщает “БИЗНЕС Online”. Вердикт был вынесен 24 мая.

Присяжные единогласно пришли к выводу, что Архипов и Халилов не заслуживают снисхождения.

По версии обвинения, Архипов и Халилов напали на Махджуба Тиджани Хассана, студента юрфака Казанского федерального университета, 16 февраля 2017 года недалеко от общежития на улице Аделя Кутуя и нанесли ему 11 ножевых ударов. Он скончался.

Приговор по делу должен вынести судья Айрат Ибатуллин. Оно рассматривается с 14 февраля, состоялось уже 37 заседаний.

Согласно карточке дела на сайте суда, Архипову вменен один эпизод убийства по мотивам ненависти, четыре эпизода покушения на убийство по тем же мотивам, три эпизода хулиганства, совершенного группой лиц или организованной группой, три эпизода умышленного причинения легкого вреда здоровью по мотивам ненависти и с оружием или предметами, используемыми как оружие, два эпизода публичных призывов к экстремизму через интернет, четыре эпизода возбуждения ненависти группой лиц с применением насилия, участие в экстремистском сообществе и вовлечение в него, два эпизода разбоя, совершенного организованной группой, с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с отягчающими обстоятельствами.

Халилову также вменено убийство по мотивам ненависти, четыре эпизода покушения на убийство по мотивам ненависти, пять эпизодов возбуждения ненависти организованной группой с применением насилия, три эпизода умышленного причинения легкого вреда здоровью по мотивам ненависти и с оружием или предметами, используемыми как оружие, два эпизода разбоя, совершенного организованной группой, с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, организация экстремистского сообщества, три эпизода хулиганства, совершенного группой лиц или организованной группой, публичные призывы к экстремизму через интернет и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с отягчающими обстоятельствами.

В деле еще два фигуранта – Адель Аскаров и Ростислав Малахов. Аскарову не инкриминировано насильственных преступлений – только возбуждение ненависти (декриминализованный состав преступления), участие в экстремистском сообществе и публичные призывы к экстремизму через интернет. Малахов обвиняется в публичных призывах к экстремизму через интернет, возбуждении ненависти, вовлечении в экстремистское сообщество, участии в нем, а также в заведомо ложном доносе и нападении на полицейского.

Фигурантов дела задержали 6 марта 2017 года. Аскаров находится под подпиской о невыезде, три остальные фигуранта – в СИЗО.

Сперва задержанные признал вину. Как уточняет Интерфакс, они, в частности, признались, что 23 декабря 2016 года избили уроженца Киргизии, а 21 февраля 2017 года напали на 50-летнего уроженца Афганистана. Затем обвиняемые отказались от своих показаний.

Один из пострадавших – Тимур Колыгин, избитый 19 декабря 2016-го в подземном переходе. Это нападение записали на видео, которое демонстрировалось на суде.

Согласно обвинению в умышленном повреждении имущества, Архипов и Халилов поджигали автомобили с номерами республик бывшего СССР.