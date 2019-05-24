Пятница, 24 мая 2019

В СИЗО за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) отправлен первый замглавы администрации подмосковной Балашихи. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Московской облаcти.

По информации на сайте администрации Балашихи, должность первого замглавы администрации занимает Алексей Коваль. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Коваль арестован.

Следователь 2-го управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СКР предъявил чиновнику обвинение. Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

По версии обвинения, Коваль с лета прошлого года “систематически” получал от гендиректора одной из строительных компаний деньги на общую сумму не менее 4 миллионов рублей за “общее покровительство, заключение контракта и на проверку качества работы по ремонту дорог”.

В служебном кабинете и по месту жительства Коваля прошли обыски. “Устанавливаются иные должностные лица администрации причастные к совершению преступления”, – заявляют в СКР.

Коваль стал первым заместителем главы Балашихи в августе 2017 года. До этого он с 2012 года занимал пост главы администрации Реутова.