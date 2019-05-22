Среда, 22 мая 2019

Коллегия Орловского облсуда (председательствующая Ольга Зуенко, Александр Бухтияров и Андрей Рогачев) оставила в силе приговор свидетелю Иеговы, подданному Дании Деннису Кристенсену, осужденному к шести годам общего режима. Об этом сообщают “Орловские новости”.

Рассмотрение апелляционной жалобы Кристенсена заняло три заседания – слушания проходили 7, 8 и 16 мая.

В последнем слове Кристенсен попросил суд его оправдать и показать, что в России есть реальная свобода вероисповедания.

Выступая 16 мая в судебных прениях, политзек заявил о своей невиновности. “В моем случае такой ложью является утверждение, что я будто бы продолжал деятельность запрещенной местной религиозной организации свидетелей Иеговы “Орел”, которая судом была объявлена экстремистской, и что для этой цели я будто бы использовал конспирацию, – сказал политзек. – Это обвинение повторялось на протяжении всего судебного процесса снова и снова без каких-либо доказательств. Наверное, таким образом, они пытались сделать эту ложь правдой. А правда состоит в том, что я никогда не имел никакого отношения к местной религиозной организации или, как она еще называется, МРО свидетелей Иеговы “Орел”. Да, я действительно верующий человек – свидетель Иеговы. Я присутствовал со своими друзьями на различных богослужениях, которые проводились религиозной группой, которая не имела никакого отношения к МРО свидетелей Иеговы “Орел”. И эти действия были полностью законными в согласии с 28-й статьей Конституции Российской Федерации (которая гарантирует свободу вероисповедания. – Ред.).. Я не продолжал деятельности запрещенной МРО свидетелей Иеговы “Орел” и не нарушал какие-либо российские законы. Я никогда не занимался чем-либо экстремистским”.

В своем выступлении в прениях Кристенсен упомянул о пытках иеговистов в Сургуте. “Ответственные лица просто закрывают глаза или утверждают, что верующие сами себе причинили вред. Но это просто смешно! Это гнусная ложь! Все это ложится пятном позора на историю современной России, и я надеюсь, что виновные в этом деле будут осуждены и наказаны. Разве можно так поступать с другими людьми? Использование тех же ужасных садистских методов, которые использовали Гитлер и Сталин? Я очень надеюсь, что это не так. Я искренне надеюсь, что это была ошибкой, которую скоро исправят!” – заявил подсудимый.

Одиночный пикет Марии Рябиковой. Фото Е. Санниковой

Приговор Кристенсену вынес 6 февраля судья Железнодорожного райсуда Орла Алексей Руднев. Политзек был объявлен виновным по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Ему вменили руководство городской общиной свидетелей Иеговы. Верующий получил минимальный срок, предусмотренный кодексом по его обвинению.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет раскритиковала приговор.

В прениях сторон 23 января прокурор уголовно-судебного управления областной прокуратуры Иван Фомин запрашивал для подсудимого шесть с половиной лет общего режима. Выступая 30 января с последним словом, Кристенсен так прокомментировал запрос прокурора: “Шесть с половиной лет за то, что я являюсь честным человеком, который уважает законы страны. Шесть с половиной лет за то, что я являюсь верующим человеком, который любит своего ближнего как самого себя. За то, что я являюсь хорошим соседом, участвовал в строительстве детской площадки. Шесть с половиной лет за то, что я являюсь свидетелем Иеговы, который любит русский народ. За то, что я платил налоги и являюсь официально зарегистрированным предпринимателем. За то, что я никогда не совершал никаких криминальных деяний. Шесть с половиной лет за то, что я регулярно принимал участие в уборке города. За то, что я люблю Россию и ее культуру. За то, что я соблюдал и использовал статью 28 российской Конституции. Шесть с половиной лет ни за что! Это определенно несправедливо. И наоборот – это абсолютно глупо и безумно”.

Слушания по существу дела продолжались с 26 февраля 2018 года. Разбирательство заняло около 75 заседаний.

Кристенсену 46 лет. Он частый предприниматель – плотник. Датчанин поселился в Орле в конце 2000-х годов, женившись на местной жительнице. Он регулярно участвовал в добровольных работах по благоустройству города.

Верующего задержали 25 мая 2017 года и отправили в СИЗО. Он стал первым в постсоветской России иеговистом, лишенным свободы за религиозные убеждения.

В изоляторе у политзека отобрали Библию. Медицинская помощь ему не оказывалась.