Четверг, 23 мая 2019

Судья Ленинского райсуда Смоленска Людмила Кузуб арестовала на 2 месяца по обвинению в принадлежности к свидетелям Иеговы Татьяну Галькевич и 63-летнюю Валентину Владимирову. Как сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”, решение об аресте вынесено еще 18 мая.

Обеим фигуранткам вменяется часть 2 статьи 282 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Им грозит от 2 до 6 лет колонии. У них дома прошли обыски.

У Владимировой и Галькевич прошли обыски. В ходе обыска у Владимировой у нее изъяли электронные устройства. Владимирову задержали под предлогом кражи в доме некоего прокурора, но во время допроса, по данным “Свидетелей Иеговы в России”, следователь сразу же стал задавать “подготовленные вопросы о ее религии”.

22 мая облавы прошли в Ростове-на-Дону как минимум по 15 адресам. В некоторых случаях сотрудники ОМОНа врывались в квартиры, применяя силу, у жильцов изымали Библии, фотографии, электронные устройства.

Верующих свозили для допросов в здание ЦПЭ. В качестве подозреваемых по делу об экстремизме задержали 51-летнего Александра Паркова, 35-летнего Арсена Аванесова и его 66-летнего отца Вилена Аванесова. Суд по избранию им меры пресечения предварительно назначен на пятницу.

Владимирова и Галькевич стали седьмым и восьмым фигурантами уголовных дел против иеговистов, фабрикуемых в Смоленске. В конце апреля в СИЗО были отправлены Руслан Королев, Валерий Шалев и Виктор Малков, а 1 мая – 30-летний Евгений Дешко, задержанный в Краснодарском крае и доставленный оттуда в Смоленск. В середине апреля под домашний арест были переведены смоленские иеговистки Наталия Сорокина и Мария Трошина, которые до того провели в СИЗО более полугода.