Четверг, 23 мая 2019

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, передает “Коммерсант”.

Как сообщили газете в росссийском МИДе, экс-чиновницу внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Нуланд собиралась приехать в Москву для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило 20-21 мая, Нуланд есть в списке участников форума.

В 2011-2013 годах Нуланд была пресс-секретарем Госдепартамента. В мае 2013-го она была назначена на пост помощника госсекретаря. Она получила известность в России, после того как посетила киевский Евромайдан и раздавала там еду протестующим. Она играла важную роль в продвижении американской политики в ходе украинского кризиса – в частности, в предоставлении Украине кредитов, выступала за поставки в страну летального оружия, убеждала европейских союзников более жестко реагировать на российскую экспансию. Нуланд покинула Госдепартамент в начале 2017 года.

В январе 2018 – январе 2019 года она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS). В мае Нуланд выступила на слушаниях в Конгрессе США, где высказалась за дальнейшее ужесточение санкций против России.