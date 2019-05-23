Четверг, 23 мая 2019

Основанием для ареста начальника 2-го (банковского) отдела управления “К” службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина послужили показания, которые против него дал бывший владелец банка “Югра” Алексей Хотин, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

По утверждению одного из источников, Хотин сообщил следствию, что три года платил Черкалину за покровительство. “В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным”, – сообщил источник.

Как утверждается, в результате сотрудники управления “К” связывались с коллегами из МВД или СКР и брали на себя контроль за расследованием дел или, если это возможно, препятствовали их возбуждению.

Адвокат Хотина Игорь Мардиросов это категорически отрицает. После выхода публикации он заявил, что его доверитель “никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и, в частности, сотрудникам ФСБ” и поэтому не мог давать соответствующих показаний.

В апреле банкира отправили под домашний арест – он обвиняется в выводе 7,5 миллиарда рублей из активов банка “Югра”. По части 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере) Хотину грозит до 10 лет колонии. Центробанк отозвал лицензию у банка “Югра” в июле прошлого года.

О задержании Черкалина, проведенном УСБ ФСБ, спецслужба отчиталась 25 апреля. В тот же день поздно вечером его взял под стражу 235-й гарнизонный военный суд. Вместе с Черкалиным задержали еще двух бывших сотрудников управления “К” – бывшего начальника банковского отдела полковника Дмитрия Фролова и его экс-заместителя Андрея Васильева. Их Басманный райсуд Москвы арестовал на следующий день. Дела всех трех силовиков находятся в производстве главного военного следственного управления СКР, оперативное сопровождение по делам ведет УСБ ФСБ.

Черкалину вменено несколько эпизодов по части 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупных размерах), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, Черкалин с ноября 2013 года по февраль 2016-го, “будучи должностным лицом”, находясь в Москве, получил от “гражданина Назарова” через посредника взятки в особо крупном размере “за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство”. Сумма взяток в рублевом эквиваленте составила более 52 миллионов рублей (850 тысяч долларов).

Васильев и Фролов подозреваются по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, они в 2011 году, будучи действующими сотрудниками центрального аппарата ФСБ, “действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности”, ввели потерпевшего Сергея Гляделкина в заблуждение относительно того, что его могут привлечь к уголовной ответственности, что “ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы”. Как говорится в деле, силовики убедили потерпевшего передать организованной группе, в которую входили Фролов и Васильев, принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО “Юрпромконсалтинк” на сумму не менее 490 миллионов рублей. По данным “Коммерсанта”, силовики “выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули”.

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“Росбалт” писал, что у Ткачева при обысках изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей. По данным “Коммерсанта”, в эту сумму вошли активы Фролова и Васильева. По данным “Росбалта”, Черкалину могли платить крупные суммы три банка – кроме “Росбалта”, назывался также банк “Траст”.

Как писал “Коммерсант”, сотрудники ФСБ “могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи”. В частности, силовики за вознаграждение могли предупреждать банкиров о будущих проверках и отзывах лицензий. Кроме того, говорится в публикации, участники расследования не исключают, что сверхдоходы арестованным приносило обналичивание и взятки за оказание различных услуг коммерческим банкам.

22 мая стало известно, что по делу Фролова и Васильева проходят бывший член правления “Еврофинанс Моснарбанка” Александр Бондаренко и бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко. Оба объявлены в розыск. Они, по данным РБК, имеют отношение к кипрскому офшору Darth Vader Enterprises Limited, которому отошли активы, похищенные сотрудниками ФСБ у Гляделкина.

Отец Черкалина, как сообщил РБК собеседник в правоохранительных органах, руководил отделом кадров одного из подразделений Главного управления специальных программ при президенте.