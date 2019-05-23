Четверг, 23 мая 2019

Крым после аннексии превратился в информационную черную дыру. На оккупированной территории в Европе творятся репрессии, о которых почти не сообщают СМИ. Основную репортерскую работу вынуждены выполнять сами жертвы преследований. Здесь журналистику невозможно отделить от правозащиты и активизма. Непрекращающиеся обыски, аресты и суды по сфабрикованным делам – обо всем этом нам рассказывают крымскотатарские гражданские журналисты. За короткий срок они стали блестящими профессионалами. И, конечно, сами попали под удар.

Второй год за решеткой находится блогер “Крымской солидарности” Нариман Мемедеминов. Ему инкриминировали статью о призывах к терроризму через интернет за публикацию в личном youtube-канале трех видео, два из которых были помещены еще до аннексии Крыма.

В конце марта этого года в ходе масштабной облавы были задержаны 23 крымских татарина. По сфабрикованным делам под арест отправлены известные в Крыму стримеры и блогеры Осман Арифмеметов и Рустем Шейхалиев, а также корреспондент “Граней.Ру” Ремзи Бекиров.

“Я, как и мои коллеги-журналисты, освещал события, которые происходили в Крыму, а именно репрессии в отношении коренного крымскотатарского народа, – сказал Ремзи в суде. – Освещал судебные процессы, “дело 26 февраля”, “дело Веджие Кашка” и многие другие. Я передавал информацию на территорию Крыма, всего мира, для того чтобы рассказать о реальном положении моего народа и людей, которые проживают в Крыму и подвергаются разного рода давлению из-за своей точки зрения. На моих глазах было много арестов, обысков, заключений под стражу. Свой арест я связываю именно с этим”.

По части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации) Ремзи Бекирову грозит от 15 лет до 20 лет колонии или пожизненный срок.

Всего уголовному преследованию подверглись 12 крымскотатарских гражданских журналистов, 8 из них находятся под стражей.

Мы требуем немедленного освобождения наших коллег. Призываем все журналистские объединения выступить в их защиту.

Коллеги, готовые поддержать это обращение “Граней”, могут сделать это в Фейсбуке или связаться с нашей редакцией