Четверг, 23 мая 2019

В ауле Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана в ходе контртеррористической операции убиты трое боевиков, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета.

Как утверждается, силовики проводили “проверочные мероприятия” в Кизилюртовском районе и в ходе осмотра нежилого частного дома в ауле были обстреляны группой вооруженных людей.

Ответным огнем, заявляют в НАК, нападавшие были убиты.

О личностях убитых ничего не сообщается.

По утверждению НАК, на месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.

Погибших и пострадавших среди силовиков и гражданских нет. “Органами федеральной службы безопасности осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия”, – добавляют в НАК.