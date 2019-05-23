НАК объявил об убийстве троих боевиков в Дагестане
В ауле Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана в ходе контртеррористической операции убиты трое боевиков, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета.
Как утверждается, силовики проводили “проверочные мероприятия” в Кизилюртовском районе и в ходе осмотра нежилого частного дома в ауле были обстреляны группой вооруженных людей.
Ответным огнем, заявляют в НАК, нападавшие были убиты.
О личностях убитых ничего не сообщается.
По утверждению НАК, на месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.
Погибших и пострадавших среди силовиков и гражданских нет. “Органами федеральной службы безопасности осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия”, – добавляют в НАК.