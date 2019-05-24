Пятница, 24 мая 2019

Судья Хамовнического райсуда Москвы Марина Сырова заочно приговорила бывшего юриста “ЮКОСа” Павла Ивлева к 10 годам колонии общего режима – сроку, запрошенному прокурором, сообщает ТАСС. Ивлев признан виновным в присвоении 14 миллиардов долларов (статья 160 УК) и их легализации (статья 174.1 УК). В качестве дополнительного наказания Ивлеву запретили работать в адвокатуре в течение 3 лет.

Штраф Ивлеву не назначили. За “потерпевшими” компаниями – “Роснефтью”, “Самаранефтегазом” и “Томскнефтью” – признано право на удовлетворение гражданских исков о компенсации вреда. Они требовали компенсаций на общую сумму около 400 миллиардов рублей.

Суд отклонил ходатайство о допросе подсудимого, который готов был дать показания по видеосвязи. Кроме того, суд отказался допустить к процессу руководителя ФБК Алексея Навального в качестве общественного защитника.

Процесс по делу Ивлева начался в июне прошлого года.

Ивлев назвал “бредом” вынесенный ему приговор. “Вы понимаете, что такое триллион рублей? Ведь на самом деле меня сегодня признали виновным в хищении на сумму совершенно фантастических размеров. Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в 2010 году был абсолютно незаконным бредом, а в моем случае это бред в 2,5 раза больший”, – заявил он “Интерфаксу”.

Юрист выразил недоумение, что судья огласила лишь резолютивную часть приговора, “оставив за кадром всю суть решения”. Осужденный не исключил, что после вынесения решения Мосгорсудом в апелляции обратится в Европейский суд по правам человека.

Дело Ивлева было выделено из “большого дела ЮКОСа”, возбужденного в 2003 году. По версии обвинения, в 2001-2002 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий “Юганскнефтегаз”, “Самаранефтегаз” и “Томскнефть ВНК” на общую сумму около 925 миллиардов рублей. Кроме того, как считает обвинение, в 2001-2003 годах Ивлев в составе той же группы отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти.

Следствие утверждало, что участники преступной группы скупали нефть по себестоимости и перепродавали в несколько раз дороже, оформляя сделки через офшоры. Прибыль якобы легализовывалась под видом перечисления дивидендов компаниям “Нассаубридж” и “Дансли Лимитед”, счета которых были открыты в банках ДИБ и МЕНАТЕП-СПб.

Ивлев не признал вину и считает обвинения абсурдными. “При непредвзятом правосудии было бы достаточно просто доказать, что в случае с ЮКОСом никакого хищения нефти у его добывающих компаний не было, – отмечал он в интервью “Коммерсанту”. – Фирмы, зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением, которые следствие называет подставными, брали нефть у “дочек” “ЮКОСа” не задаром, а перечисляли деньги ЮНГ, “Самаранефтегазу” и “Томскнефти ВНК” за каждую поставку. И даже получали прибыль от сделок с упомянутыми якобы подставными фирмами. Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы “оптимизации” налогообложения у ТНК, “Сибнефти” и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия как хищение нефти у своих дочерних предприятий”.

Ивлев с ноября 2004 года живет в США, где получил вид на жительство, а затем гражданство. Власти США отказали России в его экстрадиции. Интерпол отказался объявлять Ивлева в международный розыск, признав дело политическим.