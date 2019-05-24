Пятница, 24 мая 2019

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии. Как уточняет Би-Би-Си, Мэй останется премьером до избрания нового лидера партии. Выборы начнутся на следующей неделе.

Мэй сказала, что сделала все возможное, чтобы осуществить Brexit – выход Британии из Евросоюза по итогам референдума 2016 года. По словам премьера, ее преемнику предстоит добиться консенсуса в парламенте, чтобы одобрить условия сделки с ЕС. “Такого консенсуса можно добиться только в том случае, если все участники дебатов согласятся на компромисс”, – отметила Мэй.

В конце марта британский парламент в третий раз отклонил договор о Brexit. Отставка Мэй стала неизбежной, после того как на этой неделе ее новое предложение не получило поддержки в Палате общин. “Я трижды пыталась”, – сказала она в прощальном выступлении.

Мэй напомнила, что она стала второй в истории женщиной на посту главы правительства Великобритании. “Но, конечно, не последней”, – добавила она. В конце выступления Мэй расплакалась.

Консервативная партия выбирает лидера в несколько туров. Сначала депутаты-тори в Палате общин определяют двоих финалистов. Затем начинается голосование по почте с участием всех членов партии – этот процесс может занять около двух месяцев. В 2016 году Андреа Ледсом, вышедшая в финал вместе с Мэй, сняла свою кандидатуру и голосование по почте не понадобилось.