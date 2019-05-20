Понедельник, 20 мая 2019

В Абхазии сторонники оппозиции в ночь на вторник перекрыли республиканскую трассу. Как сообщает “Кавказский узел”, дорога, ведущая в Сухуми, перекрыта в районе села Тамыш Очамчырского района; заблокирован также мост через реку Бзыбь в Гагрском районе. Накануне участники оппозиционного митинга в Сухуми объявили о начале бессрочной акции гражданского неповиновения в связи с отказом парламента отложить президентские выборы. Митинг у здания парламента шел всю ночь и продолжился наутро.

Как передает ТАСС, на одном участке дороги возникла пробка длиной один километр. Протестующие пропускают только машины скорой помощи и автомобили с детьми. В Сухуми перестал работать общественный транспорт.

Оппозиция требовала перенести выборы с 21 июля на 23 ноября в связи с госпитализацией оппозиционного кандидата Аслана Бжании. Его семья заявляет, что политика могли отравить. Бжания госпитализирован в Москве. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. Республиканская Генпрокуратура направила в Москву рабочую группу для проверки версии отравления.

Глава МВД Абхазии Гарри Аршба пригрозил санкциями тем, кто участвует в перекрытии дорог. Генпрокуратура также предупредила, что “любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия”.