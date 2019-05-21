Вторник, 21 мая 2019

Государственное бюро расследований Украины открыло дело против экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело открыто по заявлению Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации Виктора Януковича. Портнов на днях вернулся на Украину из эмиграции.

Досудебное расследование связано с событиями в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, когда корабельная группа ВМС Украины, совершавшая переход их Черного в Азовское море, была захвачена российскими силовиками. Портнов утверждает, что Порошенко осознанно осуществил провокацию с участием украинских военных.

Дело открыто по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 111 (госизмена) и 426-1 (превышение власти военным служебным лицом) УК Украины.

Как сообщает “Громадское ТВ” со ссылкой на руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, Генпрокуратура вызвала Портнова на допрос – его планируется провести 27 мая в 11:00.

Сам Портнов сообщил, что придет на допрос. “Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно приду. Никогда раньше не доводилось оказаться в самом центре воровской малины”, – написал он.

Портнов вернулся на Украину в минувшее воскресенье. Генпрокуратура разыскивала его по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. Экс-чиновник был внесен в санкционный список ЕС.

В конце 2014 года суд удовлетворил иск Портнова к прокуратуре о защите чести, достоинства и деловой репутации: все обвинения в его адрес по делу о расстреле Майдана были признаны не соответствующими действительности. В 2015 году против Портнова открыли дело о присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск. В том же году суд ЕС снял с него санкции, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.

В марте 2018 года стал известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье о госизмене. Экс-чиновник заявил о намерении судиться с СБУ.