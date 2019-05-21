Вторник, 21 мая 2019

Политконсультанты проекта “Компания” петербургского олигарха Евгения Пригожина строят планы развала США и создания в нескольких южных штатах “Панафриканского государства”. Об этом сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на письмо, отправленное региональному директору пригожинской компании “М Инвест” Михаилу Потепкину. Документ опубликован на сайте центра “Досье” Михаила Ходорковского.

“Компания” – сеть пригожинских структур, занимающихся внешнеполитическими авантюрами.

План действий, описанный в письме, включает создание в Африке сети тренировочных лагерей для активистов, где с ними будут проводить занятия по идеологической и боевой подготовке. В них предлагается вербовать афроамериканцев из беднейших городов, имеющих опыт участия в организованных преступных группировках и бывших заключенных. После тренингов их планируется отправлять назад в США, передает NBC со ссылкой на документы подручных Пригожина.

Кроме того, структуры Пригожина планируют привлекать членов радикальных движений афроамериканцев для участия в акциях неповиновения в крупных американских городах для дестабилизации ситуации в США.

Пригожинцы собираются оказывать иинформационную поддержку партиям и движениям, выступающим за создание на территории США “Панафриканского государства” на территории штатов Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Миссисипи, Луизиана. Также планируется создать НКО, отстаивающую права черного населения США.

В одном из пригожинских документов отмечается, что избрание Дональда Трампа президентом углубило конфликты в американском обществе. Утверждается, что в случае успеха проекта влияния он “подорвет территориальную целостность страны и военный и экономический потенциал”.

В распоряжении центра “Досье” есть еще одно письмо, составленное в феврале 2018 года сотрудниками Пригожина и адресованное некоему “Сергею Федоровичу”. Предположительно это начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, в ноябре 2018 года присутствовавший на переговорах министра обороны Сергея Шойгу с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром, в которых участвовал Пригожин.

Авторы письма утверждают, что после участия в вооруженных конфликтах в Донбассе и в Сирии у “Компании” сложилась устойчивая репутация ЧВК, “эффективно уничтожающей террористов”. При этом отмечается, что, “несмотря на значительные вложения в проекты в арабских и африканских государствах, ни одного доллара прибыли пока “Компания” не получила”. Политтехнологи Пригожина также пытаются убедить “Сергея Федоровича” в эффективности разжигания “негроидного” расового шовинизма – они пишут, что “для американцев расовый вопрос так же опасен, как для России исламский фактор”.

По данным центра “Досье”, письмо с планом дестабилизации ситуации в США Потепкину отправил сотрудник пригожинского Агентства интернет-исследований (“фабрики троллей”) Джейхун Насими оглы Асланов, а автор документа – предполагаемая жена Асланова Дарья Тимошенкова. Вместе со стратегией создания “Панафриканского государства” Асланов послал Потепкину карту штатов, в которых пригожинская “Компания” реализовывала онлайн-проекты, приуроченные к выборам 2016 года. Это Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Южная Каролина.

Асланов – один из 12 сотрудников “фабрики троллей”, против которых в США в феврале прошлого года наряду с самим Пригожиным выдвинули обвинения во вмешательстве в президентские выборы. РБК называл Асланова главой “американского отдела” “фабрики”.

Потепкин, бывший комиссар движения “Наши”, – один из авторов рекомендаций по подавлению протестов, которые разрабатывались пригожинскими политтехнологами для суданского диктатора Омара аль-Башира, свергнутого в результате военного переворота.