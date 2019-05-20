Понедельник, 20 мая 2019

Закон о санкциях против компаний, участвующих в проекте трубопровода “Северный поток – 2″, будет принят в США “в не слишком отдаленном будущем”. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр энергетики США Рик Перри, передает Reuters.

В США вовсе не смирились со строительством “Северного потока – 2″, заверил Перри. Он прибыл в Киев на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.

Министр пообещал, что закон непременно будет утвержден обеими палатами Конгресса и подписан президентом Дональдом Трампом.

Накануне Зеленский провел встречи с Перри и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. “Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода “Северный поток – 2″, – сказал Зеленский.

Украинский президент призвал усилить давление на Россию. “Усиление санкций в отношении Российской Федерации за агрессию – это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно – не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем в Донбассе”, – сказал Зеленский.

Сообщалось, что разработкой американских санкций против “Северного потока – 2″ занимается Госдепартамент. Собственный санкционный законопроект в середине мая подготовили два американских сенатора – республиканец Тед Круз и демократка Джин Шахин. Документ предусматривает визовые и финансовые санкции против физических лиц и компаний, которые предоставляют суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, оказывают этим судам финансовые, технические или страховые услуги. Как отмечают Круз и Шахин, европейские трубоукладчики используют технологии, которых нет у России.

Основную часть работ по укладке труб выполняет группа компаний Allseas, штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

Законопроект “О защите американской безопасности от агрессии Кремля” (DASKA) предусматривает санкции против российских энергетических компаний.

Трамп резко критикует проект “Северный поток – 2″. США неоднократно грозили санкциями участникам строительства. Об этом, в частности, предупреждал посол США в Германии Ричард Гренелл.