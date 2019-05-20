Понедельник, 20 мая 2019

Госдепартамент США ввел санкции против двух российских оборонных предприятий и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине Ленинградской области. Ведомство разместило санкционный список на сайте федерального реестра.

В черном списке – тульское Конструкторское бюро приборостроения и Московский машиностроительный завод “Авангард”. Кроме того, в перечне фигурирует целый ряд юрлиц из Китая и Сирии. Санкции вступают в силу со среды.

Завод “Авангард” входит в концерн “Алмаз-Антей”. Предприятие – единственный производитель ракет для зенитных ракетных комплексов C-300 и C-400, которые поставляются в российскую армию и на экспорт.

Тульское АО “Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова” занимается разработкой зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь-С”, предназначенных для противовоздушной обороны.

Предприятиям из санкционного списка вменяется нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA). Закон запрещает странам поставлять в Иран, КНДР и Сирию товары, услуги и технологии, перечисленные в международных “контрольных списках” – таких, как конвенция по запрещению химического оружия. Кроме того, запрещено сотрудничество, которое приведет к стимулированию в этих странах программ разработки оружия массового поражения или баллистических ракет.

Власти США запрещают собственным ведомствам вступать в любые отношения (включая приобретение товаров и услуг или выдачу лицензий на покупку товаров) с компаниями из санкционного списка. Кроме того, отменяются все сделки по поставке этим компаниям оборонных товаров и услуг.

Санкции вводятся сроком на два года с возможностью продления.

В российском МИДе заявили, что в США “будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита” в Россию госсекретаря Майка Помпео, “в течение недели после него уже второй раз отметившись новыми антироссийскими мерами”. “Формально российскую сторону пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к России не имеет. В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права”, – отмечают в ведомстве.

“Показательно и то, что несколько дней назад Вашингтон ввел санкции против специального отряда быстрого реагирования Росгвардии “Терек”, словно стараясь помешать борьбе с террористами, чем тот занимается, а теперь мстит тем, кто помогает многострадальной Сирии в отпоре террористической и иной агрессии. Властям США стоило бы задуматься, в каком неприглядном свете они себя выставляют, не говоря уже об ущербе, который наносится российско-американским отношениям и возможностям двустороннего сотрудничества”, – добавяют в МИДе.