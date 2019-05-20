Понедельник, 20 мая 2019

Фото: kremlin.ru

Для патриарха Кирилла в Пушкине Ленинградской области строят резиденцию за 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Петербурга.

Под резиденцию патриарха реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора.

Заказчик строительства – входящее в структуру Управления делами президента федеральное государственное бюджетное предприятие “Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе”. Название контракта – “Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию комплекса зданий и сооружений Феодоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга”.

Подряд засекречен, для участия в конкурсе подрядчики должны были направить в УПД среди прочих документов копию лицензии ФСБ на работу с гостайной.

Конкурс был объявлен 19 сентября 2017 года и завершен в конце октября. Победитель, компания “Геозол”, приступила к работам на объекте в нынешнем году. Завершить их планируется к декабрю 2021 года.

Фото: а-парк.рф

Резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса, сообщил собеседник The Bell. Покои патриарха будут оборудованы с использованием современных дорогостоящих материалов. На внутреннюю отделку потратят не меньше, чем на реставрацию. В белокаменной палате разместятся гостиничные номера для высокопоставленных гостей патриарха. Она будет соединена с трапезной переходом. Также под гостиничные номера оборудуют двухэтажный дом диаконов рядом с трапезной палатой, сообщили собеседники издания.

Для сопровождающих патриарха лиц оборудуют жилые помещения в доме, в котором раньше проживали смотрители, дворники, сторожа и другие служащие.

Фото: www.petrostroybaza.ru

Феодоровский городок. Проект

В 2012 году строительство резиденции Кирилла в Геленджике вызвало протесты экоактивистов. Против эколога Сурена Газаряна возбудили уголовное дело, он был вынужден эмигрировать.