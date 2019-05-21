Вторник, 21 мая 2019

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести референдум по вопросу о мирных договоренностях с Россией, заявил глава его администрации Андрей Богдан. “Все-таки должны не только политики говорить, а и народ, – сказал Богдан в эфире телеканала “112 Украина”. – Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение и общество дало оценку”.

Отвечая на вопрос о “красных линиях” на переговорах с Россией, Богдан отметил: “Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, – не фиксировать свои “красные линии”, когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг”.

“Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много раз бывал на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми”, – добавил глава АП.

Богдан был назначен на эту должность во вторник. Он был советником Зеленского по юридическим вопросам и личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

Зеленский в инаугурационной речи назвал своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе и возвращение украинских пленных.