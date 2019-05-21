Вторник, 21 мая 2019

В городе Кольчугино Владимирской области в ходе спецоперации ФСБ убиты двое. Как сообщает НАК, в ночь на среду спецназ штурмовал частный дом, где укрывались “вооруженные лица”, якобы готовившие “теракт в месте массового пребывания людей”.

Соседние дома были эвакурованы. В городе с 00:35 был введен режим контртеррористической операции.

“На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы”, – говорится в сообщении.

Личности убитых установлены – как утверждают в ФСБ, “они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом”. “На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература”, – рапортует НАК.