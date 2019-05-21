Вторник, 21 мая 2019

Поговорим о партнерах в Вашем бизнесе. Хорошие партнеры будут нужны Вам и на начальном этапе Вашей деятельности, и в дальнейшей работе. Даже тогда, когда Ваше Агентство будет “раскрученным” Агентством по подбору домашнего персонала, Клиенты и работники по найму будут приходить к Вам, минуя посредников, даже и тогда, хорошие партнерские связи Вам не помешают, информирует Ctrlservice.

Это, прежде всего:

- кадровые агентства

- различные обучающие школы нянь и домработниц

- центры занятости

- клининговые компании

Для начала. Составьте список всех имеющихся вышеперечисленных Агентств в Вашем районе, городе, заключите с ними договора о сотрудничестве на условиях выгодных обеим сторонам. Это может быть:

- телефонные звонки со стороны Агентств,

- предоставление Вам готовых списков вновь появившихся кандидатур,

- прямое предоставление Ваших данных соискателям без регистрации их в кадровом агентстве.

Выбирайте Агентства, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Обратите внимание на срок их работы, условия работы, качество их работы, выполнение всех условий договора о сотрудничестве. Уже в процессе работы у Вас останутся самые проверенные Агентства, которым Вы сможете доверять. Вы можете работать с одним единственным партнером. Может и этого хватить. А можете иметь нескольких партнеров – это как Вам будет угодно.

Что такое партнерские программы?

Это программы, которые одни Агентства предлагают другим, и обещают платить деньги за участие в партнерской программе. Это в отношении клининговых компаний. Существует следующие виды партнерских программ. Некоторые клининговые компании размещают у Вас своих наемных работников по предоставлению своих услуг. Если вдруг кто-то из Клиентов заинтересуется данными услугами, и сделает заказ. Мой совет. До тех пор, пока у Вас нет раскрученного Агентства, то лучше не связываться. Но если это не обременяет Вас слишком, то решение остается, конечно же, за Вами. Так же клининговые компании могут предложить быть Вашему Агентству в качестве партнера, быть филиалом или отделением, с выплатой комиссионных. Возникает вопрос. Если у Вас много своих заказов от Клиентов, своих услуг, то сможете ли Вы эффективно предоставлять услуги, предложенные этими клининговыми кампаниями. Разрываясь на две части из-за возможности все успеть, желанием побежать за двумя зайцами, за комиссионными, Вы рискуете потерять своих Клиентов Вашего собственного бизнеса. Решение только за Вами.

Типичные ошибки

- Никогда не заключайте договор о сотрудничестве, если Вы не уверены в репутации Агентства, компании

- Никогда не соглашайтесь сотрудничать без подписанного договора

- Всегда просите у данных партнеров эксклюзивного представительства. Так лучше для Вас

- Никогда не позволяйте Вашим наемным работникам предлагать выполнить заказ Клиента с предоставлением адреса Клиента без подписания договора, без оплаты заказа Клиентом. Иначе они могут пойти в обход Вашего Агентства, и Вы останетесь ни с чем

- Никогда не идите на поводу у Клиентов – придерживайтесь Ваших правил.