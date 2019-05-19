Воскресенье, 19 мая 2019

В Таджикистане в ходе бунта в колонии строгого режима № 2 в поселке Рохати Вахдатского района на западе страны убиты 29 заключенных и трое надзирателей, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на замминистра юстиции, начальника главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова.

Как утверждает Умаров, с восемью из 29 убитых осужденных “заключенные расправились сами”.

Бунт вспыхнул в воскресенье. По утверждению пресс-службы таджикского Минюста, его начали заключенные, осужденные по обвинению в участии в “Исламском государстве”. Между тем таджикская служба “Радио Свобода” сообщает, что столкновения произошли между надзирателями и осужденными сторонниками “Хизб ут-тахрир”.

Беспорядки организовали трое заключенных – Гулмурод Бехруз, Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов, заявили в главном управлении исполнения наказаний Минюста Таджикистана. Бехрух Гулмурод – сын бывшего полковника ОМОНа МВД Таджикистана Халима Гулмурода, который бежал в ИГ и был убит в Сирии.

Как утверждается, около 30 заключенных “зверским способом нанесли ножевые раны трем сотрудникам исправительного учреждения – майору Муродову Бурхониддину, майору Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли”.

Затем, утверждают в управлении, из ШИЗО были освобождены трое других других заключенных, также якобы являющихся членами ИГ. “После этого с целью устрашения заключенных они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключенным, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключенных”, – заявляют в Минюсте.

“В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой”, – цитирует ТАСС сообщение таджикского Минюста.

По информации Минюста, затем бунтовщики подожгли медчасть колонии, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников колонии. “В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены”, – отметили в министерстве.

Сейчас обстановка в исправительном учреждении взята под контроль, следственные органы продолжают расследование по факту бунта.

В колонии в Вахдаде, городе в 15 километрах юго-восточнее Душанбе, содержатся порядка 1500 заключенных. Большинство из них – политзаключенные, в том числе члены “Хизб ут-тахрир”, Партии исламского освобождения и приверженцы салафии (направления суннитского ислама), запрещенных в Таджикистане.

В ночь на 8 ноября прошлого года бунт произошел в колонии строгого режима № 3/3 в городе Худжанде на севере Таджикистана. По официальным данным, погибли 23 заключенных и двое сотрудников колонии. По неофициальным, погибли не менее 50 человек и свыше 180 получили ранения. Как писало РИА “Новости”, бунт начался с того, что один из зэков, сторонник ИГ, смог разоружить надзирателя. ИГ взяло на себя ответственность за этот инцидент. Заключенных убил спецназ при штурме колонии.