Воскресенье, 19 мая 2019

В ближайшее время может быт принято решение о выдаче в Приднестровье российских паспортов, заявил в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ депутат Госдумы от “Единой России” Александр Ярошук.

По словам депутата, в Москве понимают проблематику всех “непризнанных республик”, в том числе ПМР, ДНР и ЛНР, а также всех граждан России в этих местах. “Поверьте, лоббистов у вас там хватает”, – сказал депутат.

“И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение”, – сказал депутат.

Ярошук подчеркнул, что на основе предложений жителей Приднестровья уже откорректированы законы, необходимые для выдачи им российских паспортов по упрощенной процедуре. Кроме того, добавил депутат, Москва профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье, возведение которых когда-то было начато, а также обеспечит эту территорию коммунальной техникой и троллейбусами.

Из полумиллионного населения Приднестровья 213 тысяч человек по состоянию на 2017 год имели российские паспорта.

Указ об упрощенном принятии в российское гражданство жителей подконтрольных боевикам районов Донбасса Владимир Путин подписал 24 апреля. В Ростовской области в конце апреля открылись два центра для выдачи паспортов жителям Донбасса. Правительство Украины отказалось признавать российские паспорта, выдаваемые на основании апрельского путинского указа.