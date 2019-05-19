Воскресенье, 19 мая 2019

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины и в инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. Трансляцию торжественного заседания парламента вело “Радio Свобода”.

Зеленский призвал парламент 8-го созыва в оставшиеся два месяца принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс. Он также потребовал в течение двух месяцев уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Сразу после инаугурации Полторак и Грицак подали в отставку.

Зеленский объявил своей главной целью прекращение войны в Донбассе. “История несправедлива, это правда, не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать, – сказал президент. – Наше наипервейшее задание – прекращение огня в Донбассе. Чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. И если будет нужно, я готов потерять свою должность, чтобы только настал мир. Не теряя наши территории. Никогда”.

Зеленский подчеркнул, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Однако, по его словам, возвращать нужно “не только территории, но и людей”. Фрагмент речи, посвященный Донбассу, Зеленский произнес по-русски. Экс-кандидат в президенты Олег Ляшко сделал ему замечание, на что Зеленский ответил: “Спасибо, господин Ляшко, что разделяете людей. Украинец – это не в паспорте, украинец – это в сердце”.

“Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом”, – заявил Зеленский. Он попросил чиновников не вешать в кабинетах его портрет. “Всю жизнь я делал так, чтоб люди смеялись, в следующие пять лет я сделаю так, чтобы вы не плакали”, – заключил президент.

Он вступил в должность на пятилетний срок, приняв президентскую присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. После этого Зеленскому вручили символы президентской власти – нагрудный знак, гербовую печать и булаву.

Многочисленные избиратели Зеленского, собравшиеся в Мариинском парке, следили за трансляцией церемонии на большом экране.

После заседания Рады Зеленского как главнокомандующего приветствовали министр обороны, глава Генштаба и командующие родами вооруженных сил. Затем в Мариинском дворце новый президент встретился с международными делегациями. На инагурации присутствовали президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии, делегации США, ЕС, НАТО. В зале заседаний Рады находились также бывшие президенты Украины Петр Порошенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Владимир Путин не будет поздравлять нового президента Украины со вступлением в должность. “Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений”, – цитирует “Медуза” кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Ранее Путин отказался поздравить Зеленского с победой на выборах.

17 мая в Раде распалась коалиция “Европейская Украина”. По закону в течение месяца должно быть сформировано новое большинство, в этот период президент не может распустить парламент. Конституция также запрещает это делать в последние полгода полномочий Рады, то есть начиная с 26 мая. Однако в команде Зеленского утверждают, что в действительности коалиция распалась раньше и поэтому досрочный роспуск парламента законен.

Внеочередные выборы должны пройти в течение 60 дней со дня опубликования решения о роспуске Рады.

Выборы президента Украины прошли в два тура. Во втором туре 21 апреля Зеленский победил Порошенко, набрав 73,22 процента голосов.