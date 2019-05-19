Воскресенье, 19 мая 2019

В Армении протестующие блокируют здания судов в знак протеста против освобождения из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна. Как сообщает “Радио Азатутюн”, акции проходят по всей стране. Накануне премьер Никол Пашинян призвал “блокировать все входы и выходы зданий судов республики так, чтобы никто не смог войти внутрь”.

Протестующие заблокировали вход в здание суда общей юрисдикции в ереванской общине Нор Норк, где в субботу была изменена мера пресечения Кочаряну. Заблокированы и другие суды общей юрисдикции, а также вход в Конституционный суд.

В понедельник Пашинян провел экстренное совещание с представителями Высшего судебного совета и политическим руководством страны. Заседание транслировалось на его странице в Фейсбуке. Пашинян заявил, что судебная власть осталась коррумпированной и судьи исчерпали доверие народа. Он объявил о кардинальной судебной реформе – введении “правосудия переходного периода” с проведением референдума и внесением изменений в Конституцию. По словам Пашиняна, должна быть обеспечена полная транспарентность судебной системы. Гражданам должна быть предоставлена полная информация о доходах и собственности судей, их политических связях; судьи, выносившие неправосудные приговоры, должны уйти в отставку.

Пашинян вышел к протестующим в Ереване и поблагодарил их за участие в акции. Его пресс-секретарь Владимир Карапетян заверил, что “никаких антиконституционных действий не будет”.

Президент страны Армен Саркисян призвал граждан соблюдать закон и сохранять спокойствие.

Оппозиция и адвокатская палата Армении осудили блокировку судов как антиконституционный шаг.

Кочаряна освободили под личное поручительство бывшего и действующего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

В тот же вечер и на следующий день в Ереване прошли протестные митинги. Их участники потребовали от Генпрокуратуры обжаловать освобождение Кочаряна до 16 часов в понедельник. В Генпрокуратуре напомнили, что такое право есть у стороны обвинения – она может обжаловать постановление в 10-дневный срок.

29 апреля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по “делу 1 марта” и направила дело в суд.

Кочарян обвиняется в том, что 9 апреля 2008 года в составе группы лиц, будучи действующим президентом, сверг конституционный строй. Другие фигуранты: Сейран Оганян, в 2008 году занимавший пост главы Генштаба армянской армии, бывший генсек Организации договора коллективной безопасности Юрий Хачатуров (в 2008 году – замминистра обороны), в ноябре прошлого года отозванный Арменией с этого поста, бывший руководитель аппарата Кочаряна Армен Геворкян. Еще один фигурант дела об узурпации власти, бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, скрылся и объявлен в розыск.

Согласно другому обвинению, в феврале и марте 2008 года Кочарян получил взятку в 3 миллиона долларов от владельца компании “Ти Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян за невмешательство в процесс предоставления компании лицензии на недропользование.

Обвинение Кочаряну предъявили в июле прошлого года. Суд первой инстанции взял его под стражу, но апелляционный суд по жалобе защиты отменил это решение. В декабре прошлого года Кочаряна вновь арестовали.

В 2008 году победителем президентских выборов в Армении был объявлен Серж Саргсян, преемник завершавшего второй срок Кочаряна. Сторонники оппозиционного кандидата – первого президента страны Левона Тер-Петросяна – 1-2 марта 2008-го года устроили в Ереване протесты. Полиция разогнала акции; 10 человек погибли, сотни получили ранения.

Ряд организаторов протестов получил реальные сроки. В частности, Пашиняну дали семь лет колонии; фактически он отбыл меньше двух лет, после чего был освобожден по амнистии.