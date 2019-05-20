Понедельник, 20 мая 2019

Судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова приговорила к штрафу 25-летнего Михаила Цакунова по обвинению в нападении на полицейского на прошлогодней акции “Он нам не царь”. Как сообщает “Правозащита Открытки”, Цакунов признан виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Он приговорен к штрафу 100 тысяч рублей, но освобожден от его уплаты в связи с тем, что около года провел в СИЗО.

Бражникова также удовлетворила гражданский иск “потерпевшего” полицейского Александра Сухорукова о выплате ему 26 110 рублей, потраченных на лечение зуба, который якобы “прицельным ударом” выбил ему Цакунов при задержании.

Адвокат Цакунова Павел Ясман будет обжаловать приговор и решение суда по гражданскому иску.

Первоначально Цакунову вменяли часть 2 статьи 318 (применение опасного насилия к представителю власти; до 10 лет колонии). В конце апреля его отпустили из СИЗО, а затем переквалицифировали обвинение по результатам повторной экспертизы.

Повторная стоматологическая экспертиза была назначена 28 марта. Она подтвердила, что зуб Сухорукова был мертв задолго до событий 5 мая. Ранее в суде давал показания стоматолог Ираклий Кобалия, лечивший Сухорукову в июле сломанный зуб. Врач рассказал, что восстанавливал зуб с давно удаленным нервом и запломбированными каналами. Защита настаивала, что в этом случае повреждение зуба нельзя квалифицировать даже как легкий вред здоровью.

Цуканов в суде рассказал, что пришел на митинг “скорее из любопытства” вместе с друзьями. Они подобрали сдутую резиновую утку, выброшенную полицейскими во дворе, – такие утки сторонники Навального приносят на митиги после публикации расследования о принадлежащем премьеру Дмитрию Медведеву поместье с “домиком для уточек”.

На Дворцовой площади Цакунова задержали. Он утверждает, что не оказывал сопротивления сотрудникам – “от неожиданности, может, подергал ногами”. В суде Сухоруков не смог пояснить, почему поступила команда задерживать находившихся на площади. При задержании Цакунов был избит. 7 мая его арестовали по уголовному делу.

По словам Сухарукова, он схватил убегавшего Цакунова за куртку сзади и в этот момент получил “акцентированный, намеренный” удар правой рукой по рту”, после чего “по инерции от удара” упал вперед. У него пошла кровь, и он понял, что “нет зуба”. В суде Сухоруков потребовал от Цакунова возместить ему расходы на лечение – 26 тысяч рублей. Компенсации морального вреда он требовать не стал.

На суде об аресте Цакунова была продемонстрирована видеозапись, подтверждающая, что тот ударов силовикам не наносил.

Год в СИЗО за уточку

Цакунов – уроженец Шадринска, Курганская область. Жил вместе с гражданской женой в съемной квартире в пригороде Петербурга – деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Недавно выучился на сисадмина. Помогал приютам для собак. В протестах никогда не участвовал.